Un crucişător american, cu peste 400 de militari la bord, a acostat în portul Constanţa

Un crucișător american, cu peste 400 de militari la bord, a acostat în portul Constanța

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un crucișător american cu peste 400 de militari la bord a acostat, ieri, în dana pasageri a Portului Constanța, pentru o escală de patru zile. Ofițerul de relații publice al Statului Major al Forțelor Navale (SMFN), lt. cdr. Mugurel Pascu, a declarat că vizita va începe cu o întâlnire între comandantul Comandamentului Flotei, contraamiralul de flotilă Mircea Rusmănică și comandorul Matthew Sharpe, comandantul crucișătorului USS „San Jacinto”. Comandantul navei americane va discuta cu reprezentanții marinei militare române despre planul de cooperare bilaterală - în care este cuprinsă și vizita crucișătorului american la Constanța - și despre capabilitățile școlilor de subofițeri. Vor fi analizate și modalitățile de creștere a nivelului de interoperabilitate dintre navele și aeronavele românești cu cele americane. Pe timpul staționării, comandantul navei americane va vizita și Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale, dar și alte unități ale SMFN. Potrivit lt. cdr. Mugurel Pascu, marinarii americani aveau inclus în program și un exercițiu pe mare cu militarii români de la bordul fregatei Regina Maria, însă acesta a fost reprogramat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Aplicația se va desfășura însă în luna martie, când crucișătorul va reveni în Portul Constanța. Crucișătorul „San Jacinto”, aflat sub comanda comandorului Matthew Sharpe, are la bord un echipaj format din 402 marinari, dintre care 35 sunt ofițeri. Nava are lungimea de 173 m, lățimea de 16.8 m, pescajul de 10.2 m și deplasamentul de 9,600 t. Propulsia este asigurată de patru turbine de tipul General Electric LM 2500, care pot dezvolta o viteză de peste 30 noduri. Nava dispune de instalații artileristice, torpile Mk 46 și rachete Tomahawk și ASROC.