"Un copil nu se droghează din răutate, ci pentru că suferă"

Tinerii au modele,oare pe cine ?

Modelele promovate in societate sunt fix cele negative. Aici este o problema,parintii sunt mereu la limita prabusirii existentiale la propriu,pe la teveuri vezi ca niste stoarfe fara nimic in cap sunt numite vedete si niste smecheri sunt ,,lumea buna si cu bani.''Ce sa mai inveti,ce sa mai citesti carti beletristice sau de specialitate? Ce rost are viata,cine da doi bani pe tine daca esti politicos,cu carte ? Ramai somer sau salariat batjocorit,aflat zilnic in stresul de a ramane somer,ca asa vrea sefu'. Atunci,ce sperante au tinerii,la cine sa se raporteze ?!!!!!!! Nici macar sefii de stat nu sunt modele bune,nici institutiile ,nimeni ! Societatea e de-a dura,de aia se drogheaza unii,asta e mai ,,cool'' si mai la indemana decat sa tradezi tara dand strainilor resursele,adica fac si tinerii ce pot.