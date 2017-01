Un copil de şapte ani din Techirghiol s-a pierdut în munţii Parâng

Un copil de șapte ani din Techirghiol s-a pierdut în munții Parâng

Un copil de șapte ani din Techirghiol a dispărut, de joi seară, în munții Parâng. Constantin Velcev se afla în stațiunea turistică Rânca, împreună cu bunicii, când a dispărut din cabana în care se aflau cazați. Lipsa copilului a fost sesizată joi după-amiază, în jurul orei 17, când au fost anunțați salvamontiștii și Poliția. Imediat, s-au constituit echipe mixte de căutare, însă fără nici un folos. Vineri dimineața, peste 120 de salvamontiști, jandarmi și polițiști au reluat căutările, fiind ajutați de câini special dresați și un elicopter. „Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că minorul se afla cazat la o pensiune, împreună cu bunicii materni. Acesta a fost văzut ultima dată în jurul orelor 17,00, când a părăsit pensiunea nesupravegheat, pentru a merge la bunicul său care se afla în exterior, în imediata apropiere a cabanei. Până la ora sesizării dispariției a fost căutat de către bunici împreună cu un angajat al Salvamont Gorj, însă nu a fost găsit. Deși au fost derulate activități de căutare a minorului și pe timpul nopții, minorul nu a fost depistat“, se arată într-un comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj. Deși inițial se credea că minorul rătăcit ar fi fost găsit de cineva care i-a oferit cazare peste noapte în una din cele peste 600 de cabane din zone, această speranță pare să se fi năruit odată cu trecerea timpului, salvatorii conti-nuând căutările prin pădurea din apropiere. Potrivit autorităților locale, zona în care a dispărut copilul nu este una periculoasă, având în vedere faptul că în stațiune sunt în jur de 500-600 de cabane, dar ar fi o problemă dacă acesta ar ajunge în zona de lizieră, aflată la 400-500 de metri de stațiune, și ar intra în pădure. Copilul are probleme de vorbire și se află sub tratament. Un bărbat din Gorj a anunțat să l-a văzut pe băiat, dar nu a reușit să afle nimic de la el, pentru că nu vorbea. Salvamontiștii și-au îndreptat cercetările către zona în care a fost zărit de gorjean. Șeful Serviciului Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, a declarat, vineri după-amiază, că sunt șanse minime ca minorul de șapte ani să fie găsit în viață. Potrivit acestuia, cele mai mari pericole sunt ca băiețelul să fie afectat de temperaturile scăzute, care ajung noaptea la 2-3 grade Celsius, sau să fie atacat de animalele sălbatice. „Sunt șanse mici ca minorul dispărut în munți să mai fie găsit în viață. Aria de căutare a ajuns la aproximativ zece kilometri. Repet, sunt șanse mici să mai fie în viață, au trecut foarte multe ore, dar atât timp cât sunt aceste șanse, trebuie căutat”, a precizat Sabin Cornoiu. Constantin Velcev are 1,20 - 1,50 m înălțime, greutate de aproximativ 25 kg, păr șaten, puțin lung, ten alb, ochi verzi și prezintă o aluniță pe pometul obrazului stâng. La data dispariției era îmbrăcat cu un tricou cu mânecă scurtă de culoare alb, având pe piept desen și inscripție, hanorac de culoare gri spre albastru, pantaloni de trening de culoare albastru închis cu două dungi albe, iar în picioare purta papuci de culoare verde deschis.