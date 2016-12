Un copil a fost nenorocit pe viaţă după ce un proiectil i-a explodat în braţe!

Grav incident pe poligonul UM 01737 Topraisar

Un copil a fost nenorocit pe viață după ce un proiectil i-a explodat în brațe!

O adevărată tragedie s-a petrecut, ieri, în imediata apropiere a unității militare 01737 din Topraisar. Un copil de 15 ani a ajuns în stare foarte gravă la spital după ce în brațele sale a explodat un rest de muniție rămas neexplodat de la aruncătoarele de grenade. Poligonul de trageri al unității pe care intrase copilul nu era împrejmuit, ci doar semnalizat cu… indicatoare și pancarte!Un copil de 15 ani a fost nenorocit pe viață (în cazul în care va supraviețui) din cauză că o serie de muniție rămasă neexplodată de pe poligonul ce aparține UM 01737 Topraisar i-a explodat în brațe. El a fost transportat la spital în stare foarte gravă.Totul s-a întâmplat, ieri, în jurul orei 12, când Serviciul de Ambulanță și Poliția au fost anunțate că un copil se află în stare gravă pe câmpul din imediata apropiere a UM 01737 după ce un proiectil a explodat. Costel D., de 15 ani, care ieșise cu oile la păscut pe câmpul ce aparține localității Topraisar, a intrat, se pare, fără să-și dea seama ori din curiozitate, pe poligonul de trageri ce aparține unității militare. Culmea, deși zona respectivă ar trebui să fie securizată, perimetrul cu pricina nu este împrejmuit cu vreun gard, ci există doar… indicatoare și pancarte!!! Așadar, oricine poate pătrunde pe teritoriul respectiv, mai ales un copil care, probabil, împins de curiozitate, poate căuta chiar intenționat resturi de muniție.Potrivit procurorilor militari care s-au deplasat la fața locului, adolescentul a găsit „un rest de muniție rămas neexplodat de la aruncătoarele de grenade”. Este foarte posibil ca băiatul să fi incendiat iarba și să fi aruncat muniția în foc, tocmai pentru a vedea dacă este reală, aceasta explodând chiar sub ochii lui. Este o variantă posibilă a celor petrecute, totul urmând să fie stabilit abia după o anchetă deosebit de minuțioasă efectuată de procurorii militari.Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța spun că „minorul va rămâne internat la Chirurgie Pediatrică. A fost consultat de mai mulți specialiști, de la oftalmologie, chirurgie estetică etc. și s-a stabilit că rănile sunt multiple și grave; are un traumatism cranio-cerebral, are arsuri pe mâini, corpi străini în ochi și torace”. El era conștient și cooperant, ieri, dar este foarte posibil ca medicii să-i inducă starea de comă pentru a putea trece mai ușor de perioada dificilă care urmează, decisivă în recuperarea sa.La fața locului s-au deplasat și reprezentanți ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Ancheta, coordonată de Parchetul Militar, urmează să stabilească dacă accidentul s-a petrecut din cauza reprezentanților unității, care ar fi trebuit să asigure zona poligonului sau, măcar, să fi „curățat”-o de eventuala muniție rămasă de la antrenamente, mai ales în condițiile în care se știa că zona nu era împrejmuită cu gard și se putea pătrunde atât de ușor.Am încercat să luăm legătura, ieri, și cu reprezentați ai unității militare, dar aceștia au aplicat metoda struțului, niciunul dintre aceștia nefiind de găsit.