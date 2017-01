Un constănţean a tras patru focuri de armă într-o cameră de hotel din Slobozia

Supărat că l-a părăsit nevasta

Un constănțean a tras patru focuri de armă într-o cameră de hotel din Slobozia

Un bărbat din Constanța, supărat că soția l-a părăsit, a tras mai multe focuri de armă într-o cameră de hotel din Slobozia. Asan Sami, are 39 de ani și este căsătorit în județul Ialomița, din 1995. El are dublă cetățenie, română și germană. În urmă cu două zile, aflat sub influența băuturilor alcoolice, Asan a tras patru focuri de armă în camera de hotel în care se afla. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Ialomița, subinspector Daniel Salaoru, în după amiaza zilei de 5 decembrie a.c., în jurul orei 15,30, IPJ Ialomița a fost sesizat de administratorul unui hotel din municipiul Slobozia, despre faptul că, într-o cameră a clădirii, un cetățean care s-a cazat în cursul zilei, a tras mai multe focuri de armă. În urma plângerii, la fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare. Ea a constatat că, miercuri, în jurul orei 12, la recepția hotelului, s-a prezentat Asan Sami, de 39 de ani, din municipiul Constanța, care, prezentând pașaportul, a solicitat o cameră pentru câteva ore, spunând recepționerei că vrea să se odihnească și apoi să plece spre Constanța. La ora 15,20, cameristele de la etajul respectiv au auzit focurile de armă și au anunțat imediat recepția. După câteva minute, Asan a coborât și a părăsit hotelul. Din investigațiile și cercetările efectuate a rezultat ca bărbatul este căsătorit cu Asan Daniela, de 31 de ani, din municipiul Slobozia, amândoi având domiciliul stabilit în Germania și, pe fondul unor neînțelegeri familiale, soția l-a părăsit solicitând protecția statului german, fără a-l anunța pe soț. Asan Sami s-a întors în România, respectiv la părinții soției, în Slobozia, pentru a o căuta. Din cercetarea locului faptei (camera de hotel) a rezultat că bărbastul a tras în pereții camerei patru cartușe calibru 7,62X25, fără a răni pe cineva. S-au efectuat verificări în baza națională a Registrului Național al Armelor, rezultând că Asan Sami nu este posesor legal de armă de foc. Polițiștii din Slobozia au intrat în alertă și au demarat o anchetă în vederea prinderii sale. Ulterior, în jurul orei 18,30, polițiștii aflați pentru investigații la domiciliul socrilor au auzit două împușcături. Imediat au fost constituite echipe și efectuate căutări în zonă, iar în jurul orei 20,30, pe strada Independenței, a fost găsit autoturismul Kia Pride, înmatriculat în Germania, proprietatea suspectului, ce prezenta avarii la roata din dreapta față. Au fost alarmate efectivele Poliției Munici-piului Slobozia, Biroului Arme Explozivi și Sub-stanțe Toxice și Serviciul de Investigații Crimi-nale și s-a pus în aplicare Acțiunea „NĂVODUL” la nivelul întregului județ, în continuare desfășurându-se activități specifice pentru prinderea și cercetarea acestuia sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 279 Cod Penal. Abia aseară bărbatul a fost prins la Constanța, la domiciliul concubinei sale, iar la închiderea ediției el se afla în audieri la sediul IPJ Constanța.