Un constănţean a contribuit la spargerea serverelor NASA şi US Navy

Un constănțean a contribuit la spargerea serverelor NASA și US Navy

Ieri, la Judecătoria din Arad, a avut loc înfățișarea în procesul în care un tânărul Victor Faur este acuzat de accesarea fără drept a sistemelor informatice aparținând NASA, US Navy și US Department of Energy, a anunțat NewsIn. Potrivit declarațiilor făcute de acuzat în fața judecătorilor, se pare că acesta ar fi fost ajutat în operațiunile sale de un constănțean, al cărui nickname era D3vill. „D3vill mi-a furnizat userul, parola și IP-ul unui server NASA, susținând că este un server pe care el îl administrează. Mi-a furnizat aceste date pentru că l-am ajutat să configureze un server, dar la rândul lui și el m-a ajutat pe mine la instalarea unor programe la care am depistat probleme“, a declarat Victor Faur în instanță.Ieri, la Judecătoria din Arad, a avut loc înfățișarea în procesul în care un tânărul Victor Faur este acuzat de accesarea fără drept a sistemelor informatice aparținând NASA, US Navy și US Department of Energy, a anunțat NewsIn. Potrivit declarațiilor făcute de acuzat în fața judecătorilor, se pare că acesta ar fi fost ajutat în operațiunile sale de un constănțean, al cărui nickname era D3vill. „D3vill mi-a furnizat userul, parola și IP-ul unui server NASA, susținând că este un server pe care el îl administrează. Mi-a furnizat aceste date pentru că l-am ajutat să configureze un server, dar la rândul lui și el m-a ajutat pe mine la instalarea unor programe la care am depistat probleme“, a declarat Victor Faur în instanță.