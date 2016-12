Un celebru avocat din CONSTANŢA, REŢINUT PENTRU FAPTE DE CORUPŢIE!

Un celebru avocat din CONSTANȚA, REȚINUT PENTRU FAPTE DE CORUPȚIE!

Cunoscutul avocat constănțean Sorin Calaigii a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru fapte de corupție. Se pare că acesta le-a promis unor părți dintr-un dosar că va interveni pe lângă un magistrat, astfel încât acesta din urmă să le dea o sentință favorabilă. Se pare că între Calaigii și judecător ar exista o legătură de rudenie. Avocatul a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al DNA, în cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de o altă persoană.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpatului CALAIGII SORIN, avocat în cadrul Baroului Constanța, sub aspectul săvârșirii a 3 infracțiuni de trafic de influență.Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a rezultat că, în cauză, există probe temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă potrivit căreia: - la data de 6 noiembrie 2013, inculpatul Calaigii Sorin a pretins suma de 15.000 euro de la o persoană pentru ca, folosindu-și influența pe care afirma că o avea asupra unor judecătoare din cadrul Curții de Apel Constanța, să le determine pe acestea să respingă recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța împotriva sentinței de achitare pronunțate de Judecătoria Constanța în care persoana respectivă fusese judecată pentru săvârșirea infracțiunii de viol;- în luna iunie a anului 2011, inculpatul Calaigii Sorin a pretins și a primit de la o altă persoană suma de 6.500 euro, lăsându-o pe acesta să creadă că are influență asupra unor judecători din Curții de Apel Constanța și că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluție favorabilă față de fiul persoanei respective, judecat pentru săvârșirea unei infracțiuni de tentativă la omor calificat, într-un dosar aflat în faza apelului;- în luna mai a anului 2013, inculpatul Calaigii Sorin a pretins și a primit sume de bani de la o persoană, lăsându-o să creadă că are influență asupra unui judecător din cadrul Curții de Apel Constanța și că îl poate determina pe aceasta din urmă să dea o soluție favorabilă unor inculpați într-un dosar aflat pe rolul acelei instanțe.