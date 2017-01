Un cargou grec, cu un român la bord, capturat de piraţi

Un cargou grec, cu un român la bord, capturat de pirați

Ştire online publicată Joi, 13 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un cargobot grec care naviga sub pavilion liberian, având 23 de marinari la bord, între care se află și un român, a fost capturat de pirați în Golful Aden, a anunțat ieri paza de coastă din Grecia. Cargoul grec Eleni P, răpit de pirați în Golful Aden, are la bord și un marinar român, a declarat miercuri Markos Vassilikos, directorul grec al companiei Eurobulk LTD, care deține nava. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, răspunzând unei cereri MEDIAFAX, răpirea, ieri, a unui marinar român aflat la bordul cargoului „Eleni P” și a precizat că acesta și restul echipajului sunt în stare bună și au provizii de alimente și apă. „Din datele deținute până în prezent, cetățeanul român și restul echipajului se află în stare fizică bună, având provizii de alimente și apă. Nava a fost sechestrată de pirații somalezi în timp ce se afla într-un convoi de nave aflate pe culoarul de siguranță protejat de forțele internaționale de protecție”, precizează MAE.