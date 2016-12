Un buzoian băut a intrat cu maşina într-un panou publicitar

Un buzoian băut a intrat cu mașina într-un panou publicitar

Un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a intrat, aseară, cu mașina într-un panou publicitar din dreptul hotelului Bulevard, de pe bulevardul Mamaia.Accidentul rutier s-a petrecut la ora 17,15, când Petre Alexandru Năstase, de 36 de ani, din Buzău, care conducea un autoturism marca Matiz, pe bulevardul Mamaia, dinspre b-dul Soveja către stațiunea Mamaia, din cauza neatenției și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice - 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, a intrat pe scuarul de pe mijlocul bulevardului și s-a oprit într-un panou publicitar.În accident au fost răniți șoferul, dar și pasagerul din dreapta față, Mahmud Magdabel, de 26 de ani. Șoferul va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.