Un bloc întreg din Constanţa, terorizat de un bărbat! Poliţia: "Nu există plângeri"

Un bloc întreg din Constanța, terorizat de un bărbat! Poliția: "Nu există plângeri"

Locatarii unui bloc de pe strada Corbului, din municipiul Constanța, nu mai au liniște și trăiesc în spaimă, după ce în ultimii ani au fost amenințați, în mod sistematic, de către un vecin. Cu toate că ei spun că au chemat poliția, în repetate rânduri, dar și că bărbatul ar urma un tratament pentru probleme psihice, situația nu s-a rezolvat. De cealaltă parte, oamenii legii spun că nu au înregistrată nicio sesizare pe numele persoanei în cauză, care și-ar fi amenințat vecinii.Cuvântul polițiștilor este întărit de medicii Secției de Psihiatrie Palazu Mare, care spun că, deseori, oamenii nu depun plângeri și preferă să stea pasivi, în speranța că autoritățile vor rezolva problema.Un apropiat al bărbatului ne-a povestit că Dumitru Săraru a fost navigator și lucra ca mecanic pe vapor. În timpul unui voiaj, bărbatul a avut mai multe accese de furie, iar comandantul navei a pus aceste ieșiri pe baza unui presupus rău de mare. La finalul voiajului, în urma unui control medical, s-a descoperit faptul că Dumitru nu suferea de rău de mare, ci avea probleme psihice. El a fost pensionat pe caz de boală, la aproximativ 40 de ani. Înainte de a deveni marinar, bărbatul s-a căsătorit cu o femeie din Moldova, însă în urma acceselor de furie, soția sa l-a părăsit. Pe măsură ce anii au trecut, boala bărbatului s-a agravat.„Ne era frică să ieșim din casă“Dumitru Săraru, în vârstă de aproximativ 50 de ani, este acuzat de vecini că ar fi instaurat panică pe toată scara blocului. O femeie se plânge că fiul ei ar fi fost amenințat cu cuțitul de către bărbat, într-unul dintre acesele de furie.„Mi-a amenințat fiul de mai multe ori cu cuțitul. La un moment dat, ne era frică să ieșim din casă. Problema aceasta nu este de ieri, ci de câțiva ani. Din câte știu, el urmează un tratament pentru probleme psihice. Când începe să țipe, aude tot cartierul, amenință pe toată lumea. Are în casă mai multe cuțite și merge înarmat inclusiv la magazin, când își face cumpărăturile. Am chemat Poliția de mai multe ori, însă nu s-a rezolvat nimic. Este un coșmar!”, ne-a povestit o vecină.„S-a așezat la intrarea în bloc, cu două cuțite în mână“Un alt vecin și-a amintit un episod în care Dumitru a blocat intrarea în scara de bloc, fiind înarmat cu două cuțite. Timp de zeci de minute, nicio persoană nu a avut curajul să se apropie de bărbat, asta deși era dimineață, iar oamenii trebuiau să plece la muncă.„În ultimii 3 ani, au fost multe situații în care s-a solicitat intervenția polițiștilor. Îmi vine în minte o zi în care Dumitru s-a așezat la intrarea în bloc, cu două cuțite în mână, iar niciun vecin nu putea să iasă din scară de frică. Am chemat Poliția și țin minte că un polițist în civil a spus să ne dăm la o parte, a scos de la spate un spray paralizant pe care i l-au aplicat și apoi l-au dus la Palazu Mare. În ultimul an, cred că a fost internat de 3 sau de 4 ori. El nu a urmat tratamentul recomandat de medici. Dacă ar merge lunar să facă injecții, ar fi pe linia de plutire. De lucrurile acestea ar trebui să aibă grijă sora sau frații”, ne-a declarat un alt vecin.„Nu există sesizări“Deși vecinii spun că polițiștii au venit de mai multe ori pentru a-l calma pe bărbat, oamenii legii spun că nu există niciun fel de sesizare pe numele lui Dumitru Săraru.„În acest caz, nu există sesizări primite prin 112 și nici pe raza Secției 4. Nimeni nu a reclamat faptul că această persoană ar comite vreun act de amenințare, iar pe numele bărbatului nu există sancțiuni contravenționale. Recomandăm persoanelor care se simt lezate sau amenințate să apeleze cu încredere la secția pe raza căreia domiciliază, ori să apeleze 112", au precizat pentru „Cuget Liber”, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.„Polițiștii trebuie să fie acoperiți de plângeri concrete“Normele de aplicare a Legii Sănătății Mintale, prevăzute de Ordinul 487 - 2016 sunt foarte stricte în ceea ce privește internarea nevoluntară a unui pacient cu probleme psihice. De cele mai multe ori, oamenii se feresc să depună reclamații cu nume și prenume, în speranța că medicii și polițiștii se vor ocupa mai departe și-i vor scăpa de „povară”.„Dacă un pacient, bolnav psihic, reprezintă un pericol social, persoana care solicită ambulanța, trebuie să solicite internarea nevoluntară. În caz contrar, internarea pacientului ar putea fi interpretată ca o sechestrare sau abuz. Când internăm un pacient, noi trebuie să știm ce i se reproșează acelui pacient, pentru că noi suntem obligați să cerem acceptul pentru internare. O grămadă de pacienți reclamă și polițiștii și personalul de pe ambulanță că i-au sechestrat și că i-au urcat abuziv în ambulanță. Polițiștii și echipajele medicale trebuie să fie acoperiți de niște plângeri concrete” ne-a declarat Diana Cârjaliu, medic-șef Secția de Psihiatrie Palazu Mare, secție exterioară a Spitalului Județean Constanța.