Un biciclist a fost atacat de un şofer de autobuz

Un biciclist a fost atacat de un șofer de autobuz

Ştire online publicată Marţi, 19 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un biciclist din București, realizator al unei emisiuni la Radio Guerrilla, a anunțat pe contul de Facebook al emisiunii că un șofer RATB l-a atacat cu o bâtă în trafic. Un biciclist din București, realizator la Radio Guerrilla, a fost atacat în trafic cu o bâtă de un șofer nervos al RATB, potrivit declarațiilor biciclistului, postate pe Facebook, citează realitatea.net."În aceasta dimineață pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza soferul autobuzului de pe linia 205 , cu numarul de inmatriculare B - 75 - SBB (autobuzul din fotografie) dupa o serie de sicanari in trafic m-a lovit cu o bata iesind pe geamul autobuzului, dupa care a oprit vehiculul cu calatori in el si a inceput sa fuga dupa mine cu aceeasi bata in mana. Cu aceasta ocazie va rog sa purtati casca de protectie ca nu se stie la ce va e buna. Pe mine m-a ajutat azi", scrie