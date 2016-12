Un bebeluş a ajuns la spital, după ce a fost înfometat

Un bebeluș a ajuns la spital, după ce a fost înfometat

Ştire online publicată Vineri, 30 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un bebeluș de opt luni din Iași a ajuns la spital pentru că mătușa care-l îngrijea l-a hrănit doar cu ceai, compot și ciuperci. Bebelușul mai are patru frați și toți trăiesc de pe o zi pe alta, pentru că rudele lor sunt foarte sărace, informează Realitatea.net.Micuțul de opt luni este internat la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași și este în stare gravă. Acesta are anemie severă și necesită tratament intensiv.Ceilalți patru frați ai micuțului au rămas în grija mătușii, dar sunt monitorizați de un asistent social.Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate și nu trimit niciun ban în țară. Mătușa copiilor trăiește în sărăcie și nu are cu ce să-i întrețină pe cei cinci nepoți. Femeia îi hrănește cu ceai, compot din fructe, fasole sau ciuperci.Protecția Copilului a demarat o anchetă în acest caz.