Un bărbat şi-a omorât mama, iar apoi s-a sinucis

Dramă la Moșneni

Un bărbat și-a omorât mama, iar apoi s-a sinucis

Locuitorii satului Moșneni sunt în stare de șoc. În noaptea de luni spre marți, unul dintre vecinii lor i-a luat viața mamei sale, pe care a spintecat-o cu un cuțit. Apoi, criminalul s-a baricadat în casă și și-a tăiat gâtul. Cei doi au fost găsiți fără suflare de o vecină, a doua zi dimineață. Ucigașul a fost caracterizat de către rudele sale și oamenii legii ca fiind un individ violent, care își bătea frecvent mama, împătimit consumator de băuturi alcoolice. Mai mult decât atât, era bolnav psihic. Ieri dimineață, în satul Moșneni, o femeie și fiul său au fost găsiți morți, ambii având răni grave la gât. În plus, ea era tăiată și în zona abdomenului. Primele cercetări efectuate de criminaliști au condus la concluzia că bărbatul și-a omorât mama, iar apoi s-a sinucis. Nemat Geli, de 45 de ani, și Gulgen Geli, în vârstă de 66 de ani, locuiau împreună într-o casă simplă din satul Moșneni, comuna 23 August. Soțul lui Gulgen s-a prăpădit în urmă cu mai bine de zece ani, ne-au povestit rudele. Femeia mai are o fată, care lo-cuiește în 23 August. Nemat Geli nu a fost căsătorit vreodată. Nici cu munca nu s-a omorât. A lucrat cu ziua, din când în când, pe la oamenii din sat. Și el, și mama sa trăiau mai mult din pensia femeii. Potrivit declarațiilor polițiștilor și ale neamurilor sale, bărbatul suferea de unele afecțiuni psihice. Din acest motiv, a fost internat de câteva ori în Clinica de neuropsihiatrie de la Palazu Mare. „Era violent. Obișnuia s-o bată pe maică-sa. Vecinii chemau salvarea, îl duceau la psihiatrie, dar în câteva zile era înapoi. După o vreme, o lua de la capăt. Făcea tratament, da’ degeaba, dacă îl combina cu băutură…”, ne-a relatat Remi Abibula, ginerele femeii ucise, care nu părea foarte afectat de moartea rudelor sale. În noaptea de luni spre marți, Nemat Geli și-a pierdut mințile cu totul. A luat un cuțit, și-a înjunghiat mama în abdomen, după care i-a tăiat gâtul. Bătrâna și-a dat ultima suflare în curte, pe trotuarul de lângă zidul casei. Ucigașul a intrat apoi în locuință, a baricadat ușa de la intrare cu o masă și o noptieră și s-a sinucis, secționându-și gâtul cu același cuțit. Bărbatul a fost găsit prăbușit în holul locuinței. Subinspectorul Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, ne-a declarat că cei doi au fost găsiți a doua zi, la puțin timp după ora 8, de o vecină, care a alertat Postul de Poliție 23 August. Vecinii au afirmat că peste noapte nu au auzit scandal în locuința celor doi. Trupurile neînsuflețite ale lui Gulgen și Nemat Geli au fost transportate la morga Spitalului Municipal Mangalia, unde, în cursul zilei de astăzi, vor fi efectuate necropsiile. Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța continuă cercetările în acest caz.Locuitorii satului Moșneni sunt în stare de șoc. În noaptea de luni spre marți, unul dintre vecinii lor i-a luat viața mamei sale, pe care a spintecat-o cu un cuțit. Apoi, criminalul s-a baricadat în casă și și-a tăiat gâtul. Cei doi au fost găsiți fără suflare de o vecină, a doua zi dimineață. Ucigașul a fost caracterizat de către rudele sale și oamenii legii ca fiind un individ violent, care își bătea frecvent mama, împătimit consumator de băuturi alcoolice. Mai mult decât atât, era bolnav psihic. Ieri dimineață, în satul Moșneni, o femeie și fiul său au fost găsiți morți, ambii având răni grave la gât. În plus, ea era tăiată și în zona abdomenului. Primele cercetări efectuate de criminaliști au condus la concluzia că bărbatul și-a omorât mama, iar apoi s-a sinucis. Nemat Geli, de 45 de ani, și Gulgen Geli, în vârstă de 66 de ani, locuiau împreună într-o casă simplă din satul Moșneni, comuna 23 August. Soțul lui Gulgen s-a prăpădit în urmă cu mai bine de zece ani, ne-au povestit rudele. Femeia mai are o fată, care lo-cuiește în 23 August. Nemat Geli nu a fost căsătorit vreodată. Nici cu munca nu s-a omorât. A lucrat cu ziua, din când în când, pe la oamenii din sat. Și el, și mama sa trăiau mai mult din pensia femeii. Potrivit declarațiilor polițiștilor și ale neamurilor sale, bărbatul suferea de unele afecțiuni psihice. Din acest motiv, a fost internat de câteva ori în Clinica de neuropsihiatrie de la Palazu Mare. „Era violent. Obișnuia s-o bată pe maică-sa. Vecinii chemau salvarea, îl duceau la psihiatrie, dar în câteva zile era înapoi. După o vreme, o lua de la capăt. Făcea tratament, da’ degeaba, dacă îl combina cu băutură…”, ne-a relatat Remi Abibula, ginerele femeii ucise, care nu părea foarte afectat de moartea rudelor sale. În noaptea de luni spre marți, Nemat Geli și-a pierdut mințile cu totul. A luat un cuțit, și-a înjunghiat mama în abdomen, după care i-a tăiat gâtul. Bătrâna și-a dat ultima suflare în curte, pe trotuarul de lângă zidul casei. Ucigașul a intrat apoi în locuință, a baricadat ușa de la intrare cu o masă și o noptieră și s-a sinucis, secționându-și gâtul cu același cuțit. Bărbatul a fost găsit prăbușit în holul locuinței. Subinspectorul Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, ne-a declarat că cei doi au fost găsiți a doua zi, la puțin timp după ora 8, de o vecină, care a alertat Postul de Poliție 23 August. Vecinii au afirmat că peste noapte nu au auzit scandal în locuința celor doi. Trupurile neînsuflețite ale lui Gulgen și Nemat Geli au fost transportate la morga Spitalului Municipal Mangalia, unde, în cursul zilei de astăzi, vor fi efectuate necropsiile. Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța continuă cercetările în acest caz.