Un bărbat a murit strivit de propria mașină după ce a încercat să o oprească cu mâinile

Un bărbat de 64 ani, din județul Vaslui, a murit strivit de propria mașină, duminică, după ce a încercat să o oprească cu mâinile când a luat-o la vale pe un drum în pantă din comuna vasluiană Corodești, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Georgică Onofreiasa.Potrivit sursei citate, victima a coborât din mașină pe drumul în pantă și nu a asigurat-o cu frâna de mână. Când autoturismul a luat-o la vale, bărbatul a încercat să îl oprească din mers cu mâinile, dar a căzut sub vehicul, unde a rămas blocat pe toată durata deplasării, notează Agerpres."Când a observat că autovehiculul s-a pus în mișcare, bărbatul de 64 ani s-a dus în spatele acestuia, încercând să-l oprească cu mâinile. Din păcate, șoferul a căzut, astfel încât mașina a trecut peste el, rămânând blocat sub aceasta", a precizat Onofreiasa.Soția victimei a sunat la 112 și la locul accidentului au fost trimise o autospecială de descarcerare de la ISU Vaslui și o ambulanță. Șoferul a fost scos de sub mașină, dar în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul.Polițiștii rutieri au deschis o anchetă în acest caz.