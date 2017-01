Un băieţel de şase ani a fost violat de mamă, în timp ce tatăl filma scenele incestuoase

Un băiețel de șase ani a fost violat de mamă, în timp ce tatăl filma scenele incestuoase

Polițiștii susțin însă că din înregistrări reiese că femeia a avut inițiativa și i-au arestat pe ambii părinți pentru viol, incest și complicitate la aceste infracțiuni Doi tineri din Cumpăna, care trăiesc în concubinaj, sunt cercetați în stare de reținere pentru viol și incest, după ce au abuzat sexual de propriul copil, un băiețel în vârstă de șase ani. Mai mult, scenele au fost filmate cu o cameră video de tatăl copilului. Potrivit oamenilor legii, luni, în jurul orei 15, la sediul Poliției din Cumpăna, s-a prezentat Georgeta Costăchescu, de 25 de ani, care a reclamat că în noaptea zilei de duminică, concubinul ei, Sedat Bechir, de 32 de ani, a forțat-o să întrețină raporturi sexuale cu fiul lor, de șase ani, și a filmat cu o cameră video întreaga scenă. Pe baza acestor informații, polițiștii și procurorii au reușit să obțină un mandat de percheziție domiciliar la adresa unde trăiesc cei doi. În urma percheziției, a fost găsită caseta video în care apar mama și fiul în timp ce întrețin raporturi sexuale. Însă, polițiștii susțin că din înregistrări reiese că femeia a avut tot timpul inițiativa și nu lasă deloc impresia că ar fi fost forțată să abuzeze de propriul copil. „Ea a reclamat că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu minorul, însă pe casetă se vede că ea a avut inițiativa”, spu-ne subinspectorul Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ Con-stanța. Cei doi, atât Georgeta Costăchescu, cât și concubinul Sedat Bechir, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și incest (în cazul mamei), favorizarea infractorului și complicitate (în cazul tatălui). Ei au fost prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propunerea de arestare preventivă. Copilul în vârstă de șase ani a fost preluat în grijă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Roxana Onea, minorul a fost plasat în regim de urgență în centrul de primire, unde a beneficiat de consiliere psihologică. Până la definitivarea anchetei, drepturile părintești ale celor doi au fost suspendate. În zilele următoare, urmează ca minorul să fie dus la Institutul de Medicină Legală pentru un control și eli-berarea certificatului constatator. Potrivit procurorilor, cu prilejul ascultării minorului, „acesta a comunicat cu dificultate în ceea ce privește relatarea faptelor săvârșite de către mama sa, întrucât nu putea să spună nimic deoarece «îi era rușine și îi era frică să nu îl audă tatăl, care era în camera alăturată». Minorul se afla într-o stare depresivă determinată de un dezechilibru emoțional datorită situației în care se afla”, se arată în rechizitoriul Parchetului. Vestea că cei doi părinți au fost arestați pentru că și-au violat copilul s-a răspândit imediat în comună. Vecinii celor doi povestesc că tatăl minorului, Sedat Bechir, obișnuiește să bea și să își bată concubina. „El nu e întreg la minte. Am înțeles că a obligat-o să se culce cu băiețelul. Îi cam place băutura și atunci o ia razna”, spune Dumitra Beraru, o vecină de peste drum. Georgeta și Sedat locuiesc în Cumpăna, într-o casă veche, împreună cu tatăl femeii. Bunicul copilului, Andrei Dănescu, spune că habar nu avea de cele întâmplate până luni după-amiază, când s-a trezit în casă cu procuratura și poliția. „Au venit de la Poliție și de la Procuratură și au scotocit prin toate lucrurile. Au luat o cameră video și niște casete. Nu știam că ei s-au filmat cu cel mic. Nu știu mai multe. Ce știe toată lumea, știu și eu”, povestește Dănescu. Acesta spune că ginerele său, Sedat Bechir, „le avea cu băutura” și o bătea pe fiica lui destul de des. „El nu prea judeca. Mai ales când se îmbăta, își pierdea mințile. Și el spunea că e bolnav cu capul și că ar vrea să se pensioneze pe caz de boală. Știu că aveau cameră video de vreo trei luni, însă nu știam ce fac cu ea. Mai veneau frații lui și se uitau la casete, la filme”, susține bătrânul. Însă, Andrei Dănescu spune că cel mai rău îi pare pentru copil, pentru că a fost luat din casa lui după ce a crescut aici de la un an. Tiberiu are șase ani și în toamnă începe grădinița, ne povestește bunicul.