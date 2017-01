Un băieţel de doi ani era bătut crunt de rude pentru că mama lui nu le mai dădea bani

Un băiețel de doi ani era bătut crunt de rude pentru că mama lui nu le mai dădea bani

Polițiștii constănțeni și asistenții sociali au intervenit, marți seara, de urgență, pentru a prelua un copil de doi ani și cinci luni, care a fost bătut crunt de rudele la care se afla în grijă. Autoritățile au fost anunțate, printr-o sesizare anonimă prin telverde, că într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Egretei se află un băiețel agresat. La fața locului s-au deplasat, inițial, doar reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPCP) Constanța, care, în momentul în care au văzut starea copilului, au chemat și polițiștii Secției 5. În urma cercetărilor de la fața locului, s-a constatat că băiețelul se afla în grija verișoarei mamei și a soțului acesteia. Potrivit Roxanei Onea, purtătorul de cuvânt a Direcției, mama copilului locuiește în București și pentru că nu putea să aibă grijă de cel mic, l-a dat în grija verișoarei contra unor sume de bani ce trebuia trimise periodic. Cum mama băiețelului nu a mai trimis de ceva vreme niciun leu, verișoara și soțul acesteia au început să îl bată pe minor. Se pare că această practică datează de ceva săptămâni, coșmarul în care trăia micuțul fiind stopat, marți, când a fost preluat de autorități și internat într-un cen-tru de primiri urgențe din cadrul DGASPCP. „Verișoara mai are și ea un copil de un an și o lună, iar în ultima săptămână s-a aflat internată în spital. Atunci, băiețelul de doi ani și cinci luni a rămas doar în grija soțului acesteia, care l-a bătut și l-a chinuit groaznic. Când l-am găsit, avea vânătăi pe tot corpul, prezenta sângerări la nivelul urechilor, era nemâncat, neîngrijit și foarte, foarte speriat. Prezenta toate simptomele unui copil abuzat. Imediat a fost preluat de reprezentanții Direcției și internat într-un centru de primire. În această dimineață (n.r. - ieri dimineață) a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru scoaterea unui certificat constatator. Din câte am înțeles de la poliție, cei doi soți au recunoscut că îl băteau pe copil pentru că mama lui nu le mai trimitea bani”, ne-a declarat Roxanea Onea. Conducerea DGASPCP Constanța a făcut o adresă către colegii din București, urmând ca minorul să fie trimis în grija celor de acolo deoarece mama lui este domiciliată acolo. „Am făcut deja o adresă la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului București deoarece mama copilului locuiește în capitală și acolo se va face o nouă anchetă. Din câte am înțeles, la adresa respectivă nu a fost găsită decât bunica băiețelului, de mamă nemaiștiind nimeni nimic, nici unde locuiește, nici unde s-a dus. Bunica și-a manifestat intenția de a-l lua ea în grijă pe copil, însă colegii de acolo vor face o anchetă pentru a vedea dacă prezintă garanție”, a mai precizat Roxana Onea. În paralel cu ancheta DGASPCP Constanța, și polițiștii au început să facă cercetări, urmând ca astăzi să fie audiați verișoara mamei și soțul acesteia. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă să facă închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului. Amintim că cei care cunosc cazuri de abuzuri ale copiilor, pot suna la linia verde pentru protecția copilului: 0.800.820.200.