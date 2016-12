Un băiat bolnav de SIDA, bătut cu bestialitate de cinci indivizi

Un adolescent de 15 ani, bolnav de SIDA, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în stare gravă, după ce a fost bătut de niște tineri. El se afla la doar câțiva metri de casă, în apropiere de ICIL, când a fost atacat și bătut de cinci necunoscuți, de etnie romă, care au crezut că are bani sau bunuri asupra lui. După ce l-au scotocit bine prin buzunare și au văzut că nu are nimic, indivizii l-au luat și mai tare la pumni. Adolescentul de 15 ani povestește că cei cinci necunoscuți, cărora nu le-a văzut prea bine fețele, l-au atacat după ce a coborât din autobuzul cu care se ducea spre casă. Băiatul povestește că l-au imobilizat și l-au percheziționat, în căutarea banilor sau a unui telefon mobil, iar când au văzut că nu și-au ales bine prada, pentru că nu aveau ce să-i fure, s-au răzbunat pe el. Mama copilului este speriată de ce i s-a întâmplat fiului său, cu atât mai mult cu cât el este infectat cu HIV și se află sub tratament. La rândul lor, medicii spun că sănătatea agresorilor ar putea fi în pericol, în cazul în care ei au intrat în contact direct cu sângele victimei. Băiatul a rămas internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cu multiple traumatisme, iar cadrele medicale îi fac toate analizele necesare pentru a vedea dacă a suferit fracturi sau alte leziuni mai grave. Oamenii legii fac cercetări pentru prinderea agresorilor.