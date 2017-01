Justiția e oarbă de-a binelea

Un băiat a fost bătut de 15 tineri, dar a ajuns să se judece cu o… fată!

Sistemul judiciar românesc este de departe unul defectuos. Anchete efectuate fără responsabilitate și profesionalism, cu subiectivism, trenări ale cercetărilor și procese lungi și costisitoare, mai ales pentru cei care au fost implicați, fără voia lor, într-o astfel de poveste. Plimbarea dosarelor dintr-o parte într-alta a devenit o „practică unitară“ a organelor de cercetare. Este și cazul unui tată din Năvodari care s-a luptat în ultimii ani din răsputeri ca să-i găsească pe bătăușii fiului său, de 15 ani, și de a-i aduce în fața legii, pentru a răspunde pentru faptele lor. Deși fapta s-a petrecut în 2005, până în prezent nici o instanță de judecată nu s-a pronunțat cu privire la acest caz. Cu toate că tânărul agresat, Laurențiu Alexandru Burnei, și alți martori susțin că grupul care l-a atacat era alcătuit din aproximativ 15 persoane, care l-au bătut de l-au lăsat în stare de inconștiență, fiind internat în spital cu fractură parietală stângă, polițiștii au scos vinovat pentru o asemenea faptă o… fată! Niciunul dintre adolescenții care au acționat violent nu a fost cercetat de polițiști. Organele de anchetă au omis să facă cercetări elementare cu privire la acest caz. Nici nu se pune problema de cercetare la fața locului, de audierea tuturor martorilor oculari indicați, de întocmirea unor portrete robot, a unor planșe fotografice, recunoaștere din grup ș.a.m.d. Rezultatul anchetei polițiștilor din Năvodari: bătut de o fată! Potrivit lui Laurențiu Alexandru Burnei „în seara zilei de 16 noiembrie 2005 a avut loc un scandal în cartierul în care locuiesc, între Alexandru Moșteanu și Alberto Săndulache. Cei doi s-au luat la bătaie, iar eu împreună cu alți prieteni priveam de la distanță. Pe 17 noiembrie, în jurul orei 20, veneam de la barul din centru cu Adrian Lipan și ne-am oprit la magazinul de lângă bloc. Când am ieșit ne-au oprit două fete, care ne-au cerut detalii în legătură cu scandalul de pe 16 noiembrie. În timp ce le povesteam am observat o gașcă venind dinspre Biserica Catolică, o gașcă venind pe gangul de lângă magazin și o altă gașcă venind dinspre un bloc vecin. Apoi, ei m-au dus lângă o parcare, unde m-au înconjurat și au început să mă lovească cu pumnii și cu picioarele, amenințându-l pe Lipan Adrian să se dea mai încolo dacă nu vrea să își ia și el bătaie. La scurt timp, am leșinat și când mi-am revenit nu mai era nimeni în jurul meu decât Lipan Adrian. El m-a dus până la Biserica Catolică, unde m-am spălat, deoarece eram tot plin de sânge. Apoi am ajuns la magazin la tata și când m-a văzut în ce stare eram am plecat imediat la Poliție, unde am depus o plângere, după care am plecat la Spitalul Județean Constanța. Când am ajuns acolo am realizat că îmi lipsea din buzunar suma de 150 lei. Apoi, Lipan Adrian i-a spus tatălui meu că a văzut 3-4 persoane care mă buzunăreau după ce am fost bătut“. Chiar dacă au existat, potrivit spuselor băiatului, mai mulți martori oculari la comiterea faptei, polițiștii din Năvodari nu au putut să indice ca făptaș decât o fată, care la momentul comiterii agresiunii avea 19 ani. Dosarul se plimbă între Parchet și instanțe Deși este evident că a fost vorba de tâlhărie, pentru că tânărul a fost bătut, iar apoi buzunărit și jefuit, polițiștii au ajuns la concluzia că tânăra Ionela Mocanu - făptașa, l-a împins pe Alexandru Burnei și iată așa a ajuns să se lovească la cap. Cât despre bani, nu se amintește absolut nimic. Numai că, potrivit certificatului medico-legal, victima a ajuns la spital, la data de 17 noiembrie 2005, cu leziuni la coloana cervicală, fractură de craniu, leziuni toraco-pulomnare, fiind internat cu diagnosticul „traumatism cranio-cerebral minor grad 2; sindrom cefalalgic vertiginos, contuzie toracă simplă; fractură parietală stângă (agresiune)“. Se poate oare presupune că singura fată din grupul de cel puțin 15 tineri care au sărit pe Alexandru Burnei a putut să provoace aceste răni?! Poate doar polițiștii de la Năvodari pot să creadă o astfel de variantă și această poveste cusută cu ață albă… Este ciudat și faptul că ancheta polițiștilor, fiind supravegheată, după cum bine știm, de un procuror, nu a fost adusă pe calea corectă și reală. În prezent, dosarul în care victimă apare Laurențiu Alexandru Burnei a ajuns pentru a doua oară la Parchet. Poate măcar în ultimul ceas se va face lumină în acest caz, iar cei care sunt adevărații făptași vor răspunde în fața legii.