Un avocat îl acuză pe comisarul şef Paraschiv Caliţoiu de la Transporturi că l-a înjurat, bruscat, ameninţat şi ţinut cu forţa în sediul Poliţiei

Un avocat îl acuză pe comisarul șef Paraschiv Calițoiu de la Transporturi că l-a înjurat, bruscat, amenințat și ținut cu forța în sediul Poliției

Un avocat constănțean acuză un polițist de la Transporturi că l-a bruscat și l-a ținut „ostatic” într-unul dintre birourile sediului. Totul s-a petrecut ieri dimineață, iar avocatul s-a prezentat la Medicina Legală, urmând să depună, astăzi, la procurorul general al Constanței, plângere penală împotriva omului legii pentru purtare abuzivă și lipsire de libertate. Este vorba de avocatul Ionuț Cazan, din cadrul Baroului Constanța, care ne-a declarat că, ieri, s-a prezentat la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, cu un client de-al lui, Gevorg Saradjian, administratorul de la SC „Duo Plast” SRL 2 Mai - firmă subcontractoare la Daewoo Mangalia, care ar fi cercetat pentru o evaziune fiscală de 40.000 de lei. Dosarul se afla în lucru la comisarul șef Paraschiv Calițoiu, șeful Biroului cercetări penale, astfel că atât avocatul, cât și clientul lui au cerut să îl vadă. „Aveam informații că era (n.r. - clientul său) cercetat pentru evaziune fiscală, dar nu fusesem citați în vreun fel. Am aflat despre acest lucru de la colaboratori de-ai clientului meu, cărora li se aducea la cunoștință că este evazionist” - ne-a povestit, ieri, la instanțele de judecată, avocatul Ionuț Cazan. „Exista o rezoluție de procuror scrisă cu pixul, iar domnul polițist a insistat să fie întocmit un proces verbal, adică să semnăm că luăm la cunoștință că s-a început urmărirea penală. Eu am insistat că acest lucru trebuie să fie făcut potrivit legii și că așteptăm să ne fie comunicată această rezoluție. Atunci dânsul a reacționat așa cum nu mi-aș fi putut imagina vreodată! Am crezut, în primă fază, că glumește! Dar el a încuiat ușa, ne-a aruncat, pe mine și pe clientul meu, pe niște scaune și a început să ne înjure. Am încercat să sun la 112, iar atunci s-a repezit la mine și mi-a răsucit degetele de la mână, aruncându-mi telefonul pe jos, m-a amenințat”, ne-a povestit avocatul. Apărătorul spune că a fost înjurat ca la ușa cortului, iar polițistul ar fi dat apoi dispoziție să nu fie lăsat să iasă din sediu. În cele din urmă, conflictul s-a stins, iar Ionuț Cazan s-a prezentat direct la Serviciul de Medicină Legală Constanța. Leziunile suferite au fost consemnate într-un certificat medico-legal, pe care avocatul îl va prezenta, în această dimineață, alături de o plângere penală pe numele comisarului șef Paraschiv Calițoiu, la procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Calițoiu neagă De partea cealaltă, comisarul șef Paraschiv Calițoiu ne-a declarat ieri că între el și avocatul Cazan nu ar fi avut loc un conflict de genul celui povestit de acesta din urmă. „Domnul avocat a venit cu un domn care este cercetat pentru fapte penale. I-am dat voie să se uite în dosar. L-a citit și apoi i-am solicitat să întocmim un proces-verbal că a luat la cunoștință de faptul că s-a demarat urmărirea penală. El a refuzat. Eu nu l-am bruscat în niciun fel. Eu am să informez însă conducerea Baroului Constanța despre comportamentul domnului avocat” - ne-a declarat comisarul șef Calițoiu. El a susținut că avocatul l-a „amenințat” că îi va face plângere, dar că motivul ar fi fost faptul că atât el cât și clientul său nu au fost anunțați de existența vreunui dosar sau că s-a dispus demararea urmăririi penale. „El vrea să nu mai instrumentez eu dosarul. E logic, ca avocat, să scapi de un polițist incomod… Dar dânsul se compromite astfel definitiv!” - ne-a mai spus comisarul șef Calițoiu. Rămâne ca procurorii să stabilească cine spune adevărul și cine nu.