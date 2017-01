Un angajat de la „Casino Mercur” Delfinariu a fugit cu banii firmei

Pentru un tânăr de 20 de ani, din Constanța, munca cinstită nu s-a dovedit a-i aduce prea mari satisfacții. Angajat de prin primăvara acestui an ca supraveghetor de jocuri la „Casino Mercur" de la Delfinariu, Andrei - Cristian Erimia a pus la cale un plan de a jefui firma la care lucrează. Plan care, de altfel, i-a reușit. Polițiștii spun că marți, pe la ora 5 dimineața, băiatul a intrat în biroul șefului de sală și a luat cheia de la seiful în care erau păstrați banii cazinoului. S-a dus apoi glonț în încăperea unde se afla seiful, l-a descuiat, a luat dinăuntru 64.800 de lei, pe care i-a îndesat în buzunare, și dus a fost. Conducerea cazinoului a alertat Poliția despre incident abia marți noapte, când a sesizat lipsa banilor și a constatat că Andrei - Cristian Erimia nu s-a prezentat la locul de muncă, deși era de serviciu. Când șefii „Casino Mercur" au vizionat și înregistrările de pe camerele video, lucrurile au fost clare: banii au fost furați de Andrei - Cristian. Lucrătorii Secției 1 Poliție Constanța au demarat cercetări pentru prinderea tânărului. Cercetările sunt, însă, îngreunate de faptul că păgubiții au anunțat cu întârziere Poliția, hoțul părăsind, probabil, demult orașul. Acum are și cu ce!