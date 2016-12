Un angajat al Penitenciarului de la Jilava lua şpagă pentru telefoane şi alcool introduse ilegal în închisoare

Un angajat al Penitenciarului de la Jilava lua șpagă pentru telefoane și alcool introduse ilegal în închisoare

Un angajat al Penitenciarului București - Jilava a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de introducere de bunuri și obiecte interzise în penitenciar și luare de mită. În cauză mai sunt cercetate alte două persoane, având calitatea de învinuiți, spun reprezentanții MAI.Activitatea infracțională a persoanelor implicate în cauză a fost documentată pe o perioadă de cinci luni de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Ilfov, reușindu-se obținerea de probe certe pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorilor.Astfel, s-a stabilit că inculpatul N. C. M., în perioada ianuarie-iunie 2012, cu sprijinul unui coleg din penitenciar și a cetățeanului P. C. A., a introdus bunuri și obiecte interzise în Penitenciarul București Jilava, în schimbul primirii unor sume de bani, respectiv 200 de lei pentru introducerea unui telefon mobil cu încărcător și 100 lei pentru o sticlă cu băuturi alcoolice.La data de 24 august a.c. a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpatul N. C. M., dispunându-se reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul Ilfov a admis propunerea de arestare preventivă, cu mandat pe 29 de zile.Față de celelalte două persoane, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a dispus cercetarea în stare de libertate.