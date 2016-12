Un an şi patru luni închisoare, pentru un consilier din cadrul Oil Terminal

Un an și patru luni închisoare, pentru un consilier din cadrul Oil Terminal

Mai mulți inculpați care au fost trimiși în judecată de către DNA Serviciul Teritorial Constanța, în octombrie 2011, s-au ales cu condamnări între un an și patru luni și cinci ani.Este vorba despre Ștefan Ene, consilier în cadrul SC OIL TERMINAL SA Constanța - pedeapsă de un an și patru luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență; Mihai Moise, reprezentant în fapt al SC N.A.C. INDUSTRII SRL București - pedeapsă de un an și patru luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență; Marian Toma, director de producție în cadrul SC N.A.C. INDUSTRII SRL București - pedeapsă de cinci ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de cumpărare de influență; Octavian Iulian Natu, fost director al SC PETROTRANS SA Ploiești - pedeapsă de un an și patru luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de cumpărare de influență și complicitate la trafic de influență.Instanța a mai dispus aplicarea pedepselor accesorii față de inculpați și a dispus confiscarea specială de la inculpatul Ene Ștefan a sumei de 40.000 dolari, echivalentul în lei la data plății, conform cursului oficial BNR.