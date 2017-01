Un an de SMURD la Constanţa

Un an de SMURD la Constanța

Ştire online publicată Luni, 31 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din cadrul Inspec-toratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a împlinit un an de activitate în județul Constanța. În componența SMURD Constanța sunt șapte echipaje care asigură executarea misiunilor de salvare și prim ajutor medical în întreg județul. Sunt 102 subofițeri care încadrează cele cinci ambulanțe de prim ajutor (tip B), una de terapie intensivă și resuscitare (tip C) și o descarcerare. Toți au urmat cursurile de paramedici la Centrul Regional de Formare din cadrul ISU Galați sau la ISU Târgu Mureș. La un an de activitate, membrii echipajelor au sărbătorit și un bilanț impresionant: peste 3.700 de intervenții și cel puțin tot atâtea persoane ajutate. Cifrele arată că numai anul acesta, echipajele SMURD au intervenit la 2.500 misiuni pentru asistență medicală de urgență, 50 de descarcerări și 170 de misiuni pentru asistență de persoană. Tot din statistici reiese că în 2009 echipajele SMURD au intervenit pentru salvarea a peste 2.700 de oameni, dintre care 153 copii. Înființarea SMURD-ului a fost de bun-augur și pentru Serviciul de Ambulanță fiind un serviciu complementar acestuia, între cele două existând o colaborare foarte bună și nu o competiție.