Un an de închisoare şi plata a 150.000 de euro pentru nenorocirea unui poliţist

Un an de închisoare și plata a 150.000 de euro pentru nenorocirea unui polițist

Șoferul care l-a mutilat, la finele anului trecut, pe polițistul Florescu, de la Rutieră, în timp ce acesta efectua măsurători în urma unui accident rutier, a fost condamnat de magistrații de la Judecătoria Medgidia la pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare condiționată. El este obligat de judecători la plata sumei de 6.774,12 lei, reprezentând pretenții materiale, dar și la 150.000 de euro, drept daune morale. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel, la Tribunalul Constanța. În urmă cu aproape un an, respec-tiv în luna decembrie 2009, polițistul Tănase Gabriel Florescu, din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța, în timp ce efectua măsurători la un accident rutier produs între localitățile Viișoara și Pietreni, a fost el însuși victima unui accident. Din cauza poleiului, a neîndemânării în conducere și a neadaptării vitezei la condițiile de drum, șoferul de doar 20 de ani al unui autoturism marca Ford Escort înmatriculat în Bulgaria, Amet Emra, din localitatea Amzacea, care avea permis de conducere de doar șase luni, a pierdut controlul volanului și l-a accidentat grav pe agentul de poliție Tănase Gabriel Florescu, de 33 de ani, din Constanța. Omul legii se afla în afara carosabilului, în spatele autospecialei de poliție, și a fost lovit în timp ce efectua cercetări la fața locului într-un alt accident de circulație. În urma impactului, polițistul a fost rănit grav, ajungând la spital cu un picior zdrobit și alte traumatisme. A primit primul ajutor de urgență la Constanța însă, din cauza rănilor foarte grave, mai ales la nivelul piciorului, a fost transportat de urgență la o unitate medicală din București. Aici însă, medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul rănit. În zilele care au urmat, 25 de polițiști de la rutieră și de la alte servicii ale IPJ Constanța au donat sânge pentru colegul lor, care a fost supus mai multor intervenții chirurgicale. Florescu a primit distincția „Polițistul anului“ În luna martie 2010, pentru devotamentul său față de meseria pe care și-a ales-o, dar mai ales pentru nefericita întâmplare care i-a schimbat viața, agentul șef de poliție Gabriel Tănase Florescu a fost recompensat cu titlul de „Polițistul anului“ la nivelul județului Constanța, distinc-ție care i-a fost oferită de comisarul șef Aurelian Zaheu, șeful IPJ Constanța la acel moment. Tănase Gabriel Florescu este agent de poliție cu gradul profesional de agent șef în cadrul Serviciului Rutier Constanța - Biroul Accidente. El a absolvit Școala de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, promoția 1996. 150.000 de euro, despăgubiri morale În paralel cu drama trăită de polițist în ultimul an, procurorii au demarat cercetările și l-au trimis în judecată pe cel care a produs accidentul. Dosarul lui Amet Emra, în care este acuzat de vătămare corporală din culpă, a ajuns pe rolul Judecătoriei Medgidia, încă din luna martie 2010. Pe parcursul celor șapte termene de judecată, magistrații de la Medgidia au administrat toate probele în dosar și au fost, în aceste zile, în măsură să emită sentința. El a fost condam-nat la un an de închisoare cu sus-pendare condiționată, iar acțiunea civilă a fost admisă, magistrații obli-gându-l pe inculpat, în solidar cu asiguratorul, la plata sumei de 6.774,12 lei, drept cheltuieli materiale, precum și la 150.000 de euro, drept despăgubiri morale. Sentința nu este încă definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța.