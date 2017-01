Un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trei tineri acuzaţi de trafic de droguri

Un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trei tineri acuzați de trafic de droguri

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condamnarea a trei tineri acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri la pedeapsa de câte un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanța. Este vorba de Mihai Marian Mitu, zis „Tarzan”, de 19 ani, elev, Bogdan Paimschi, zis „Pai”, de 23 de ani, student, Constantin Ștefănescu, de 22 de ani, toți din Mangalia, care au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Constan-ța pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri. În sarcina lui Mihai Marian Mitu se reține că, la data de 17 mai 2009, i-a vândut unui ofițer sub acoperire cantitatea de 2,7 grame de rezină de canabis, cu suma de 200 de lei. La data de 2 iunie, Mitu a comercializat, aceleiași persoane, contra sumei de 27.000 de lei, 1.247,2 grame de rezină de canabis, și a mai deținut la domiciliu, tot în scopul vânzării, 12,1 grame de rezină de canabis. Gogdan Paimschi este cel care i-a încredințat lui Mitu cantitățile respective de ca-nabis, pentru a le vinde, iar în urma percheziției domiciliare, într-un imobil din localitatea 23 August, a fost găsită cantitatea de 2.879,3 grame de rezină de canabis, iar în garajul unui alt imobil, din Mangalia, 87,6 grame. Toate aceste droguri urmau să fie comercializate. Pe de altă parte, cel de-al treilea inculpat din acest dosar, Constantin Ștefănescu, po-trivit procurorilor, este cel care, deși nu poseda permis de conducere, l-a transportat, la solicitarea lui Bogdan Paimschi, cu un autoturism marca Peugeot 206, pe Mihai Marian Mitu, pe raza municipiului Mangalia, știind că acesta urma să vândă rezină de canabis.