Un adevărat arsenal de bombe a fost descoperit în Constanţa

Un adevărat arsenal de bombe a fost descoperit în Constanța

Pirotehniștii au descoperit ieri, în incinta unei societăți comerciale din municipiul Constanța, un adevărat arsenal de bombe – 37 de proiectile de artilerie și 12 grenade de mână defensive. Solicitați inițial pentru ridicarea unei grenade găsite în apropierea unei societăți comerciale de pe strada Celulozei nr.2, pirotehnicienii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” au finalizat misiunea prin ridicarea a 37 proiectile de artilerie și 12 grenade de mână, defensive. „În incinta societății respective erau foarte multe elemente de muniție întrucât proprietarii au avut un contract de dezafectare a unei unități militare. Majoritatea elementelor de muniție erau fără încărcătură și mijloace de inițiere, însă am găsit și proiectile, respectiv grenade de mână care, din cauza stării avansate de corodare, nu am reușit să stabilim dacă sunt sau nu active. Ca urmare, pentru a înlătura pericolul producerii unei explozii în timpul manipulării, am luat măsura ridicării acestora în vederea distrugerii”, a declarat șeful echipei pirotehnice, maistru militar cls I Horațiu Constantin. Tot ieri, pirotehniștii constănțeni au inter-venit și pentru asanarea a 33 de cartușe de infanterie, de calibru 5,6 mm, descoperite în gospodăria unui cetățean din localitatea Pecineaga. Gheorghe Zota, împreună cu alți bărbați, săpa o fosă septică în curtea casei sale când a descoperit cartu-șele. Pirotehnicienii ISU „Dobrogea” au verificat zona cu detectorul de metale, însă nu au mai găsit și alte elemente de muniție. Proiectilele, grenadele și cartușele descoperite ieri de către pirotehnicienii ISU „Dobrogea” au fost transportate și depozitate în condiții de siguranță în depozitul de muniție al inspectoratului până la momentul în care vor fi distruse.