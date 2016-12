„Ultimul mohican”, prins de jandarmi în centrul Constanţei

1

Politia ar trebui sa prezinte dovezi

Din ceea ce e scris in articol rezulta ca omul nu era nici beat, nici nu s-a legat de alti oameni, nici nu a fost recalcitrant cu politistii. Faptul ca a cumparat o toporisca nu e infractiune. Nu e absolut nici o infractiune nici daca o duce la ascutit, sau daca vrea sa o duca unui cunoscut ptr. ca acela sa o foloseasca, etc Au politistii dovezi ca omul facea miscari foarte violente pe strada? A intocmi dosar penal unui om fara nici un motiv palpabil reprezinta din partea politiei un abuz strigator la cer. A epuizat politia toate problemele reale si acum nu mai are ce face?