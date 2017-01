Ultimul caz de tranzacţie cu substanţe periculoase a fost descoperit, în 2005, la Constanţa

Ultimul caz de tranzacție cu substanțe periculoase a fost descoperit, în 2005, la Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Oficialii Inspectoratelor Gene-rale ale Poliției Române și de Frontieră au declarat, ieri, că nu dețin informații potrivit cărora România ar fi țară de tranzit pentru transporturi de materiale radioactive, ultimul caz în care au fost descoperite substanțe periculoase fiind înregistrat în 2005. „Nu deținem informații care să ateste faptul că România ar fi țară de tranzit pentru transporturi ilegale de materiale radioactive și cu atât mai puțin este o țară în care infracționalitatea pe acest segment să existe”, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Sarmizia Fetcu. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPFR) au declarat că punctul lor de vedere este similar cu cel al oficialilor Poliției Române, dar au precizat că, în ultimii șapte ani, a fost înregistrat un singur caz în care au fost descoperite materiale periculoase interzise, ce ar fi provenit dintr-o țară ex-sovietică. Cazul a fost în atenția serviciilor secrete interne și internaționale. Acesta a fost înregistrat în oc-tombrie 2005, când o cantitate de seleniu, în valoare de 5 milioane de euro, a fost confiscată în urma unui flagrant organizat de polițiștii din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanța. După o supraveghere ce a durat aproximativ cinci luni, polițiștii de frontieră - Direcția de Combatere a Infracționalității Transfrontaliere, sprijiniți de Serviciul Român de Informații, sub supravegherea DIICOT au reușit anihilarea unei rețele transfrontaliere de trafic cu materiale strategice, ocazie cu care, în urma organizării unui flagrant, au fost reținute opt persoane și ridicate în vederea confiscării 500 g seleniu, cantitate a cărei valoare de comercializare pe piața „neagră” a fost estimată la 5 milioane de euro. În luna iunie 2005, polițiștii de frontieră au intrat în posesia unor informații conform cărora doi cetățeni români, din Constanța, intenționau să comercializeze o substanță periculoasă. După începerea mai multor activități informativ-operative s-a stabilit că cei doi se află în posesia a aproximativ 500 g de substanță interzisă, suspectă a fi seleniu, provenit dintr-o țară ex-sovietică, pentru care aveau un document fals de proveniență, procurat cu ajutorul unui angajat al unei firme din Constanța. Conștienți de valoarea produsului, cei doi au reușit, prin intermediul unui bărbat din Bacău, să intre în legătură cu un cetățean elvețian, interesat să achiziționeze marfa. S-a convenit ca elvețianul să plătească 10.000 euro/gram cu condiția ca cei doi constănțeni să-i prezinte analize privind radioacti-vitatea substanței și proprietățile fizico-chimice ale acesteia, făcute la un institut de specialitate. Acceptând condițiile cumpărătorului, constănțenii au contactat „persoana potrivită” pentru a le obține documentele solicitate de elvețian - un bărbat din București - acesta urmând să primească, în schimbul serviciului, suma de 2.000 de euro. Monitorizând activitatea tuturor membrilor rețelei, inclusiv prin intermediul echipelor specializate ale Serviciului Român de Informații, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT, au organizat, la data de 19 octombrie 2005, acțiunea de prindere în flagrant a celor în cauză. Serviciul Român de Informații (SRI) a susținut, în urmă cu două zile, că nu deține niciun fel de indicii privind posibilitatea ca elemente din al-Qaida sau conexiuni ale acesteia să fie interesate de achiziții de material nuclear din România, precizarea venind în urma declarației directorului general al AIEA, Mohamed ElBaradei, referitoare la un eventual interes al rețelei al-Qaida față de material nuclear din România.