Ultima escrocherie a samsarilor: "Ţeapa englezească"

Ultima escrocherie a samsarilor: "Țeapa englezească"

Un nou tip de escrocherie face valuri în România. „Țeapa englezească“ este o înșelătorie în ghearele căreia pot să cadă persoanele care doresc să-și cumpere o mașină la mâna a doua.Dacă este prea bun ca să fie adevărat, probabil că așa și este - de acest lucru s-a convins, zilele trecute, și un constănțean. Acesta povestește, pentru „Cuget Liber”, cum era să plătească 1.000 euro pentru ceea ce ar fi trebuit să fie un Fiat. În realitate, însă, banii erau destinați unor români cu domiciliul în Anglia, care se „ocupă” cu escrocherii.Femeie serioasă! Totul a început săptămâna trecută, când bărbatul a început să caute pe internet o mașină pe care voia să i-o cumpere soției. A găsit, pe site-urile de anunțuri, un Fiat care corespundea cerințelor lor. Deși același model era vândut de alte persoane cu 1.500-1.600 euro, constănțeanul a crezut că a dat norocul peste el când a văzut că autoturismul costa doar 1.100 euro. A încercat să sune la numărul de telefon, însă apelul nu s-a putut efectua, astfel că a trimis un mesaj, prin intermediul site-ului respectiv, cum că este interesat de mașină. A doua zi a și primit un răspuns: „Mi-a spus că este primul proprietar, că mașina a fost ținută în garaj, că o folosea numai pentru a se deplasa la serviciu, că și-ar fi dorit să vorbim la telefon, însă ea se află în Anglia, la marginea unui oraș, și nu are semnal la telefon. Mi-a scris că vrea să vândă mașina pentru că s-a mutat în străinătate, a divorțat și nu o mai leagă nimic de România și că nu mai vrea să plătească taxe și impozite pe autoturism, pentru că restul bunurilor pe care le avea deja le-a vândut și a mai rămas doar mașina, care ar fi păcat să rămână în garaj, nefolosită. Mi-a dat toate detaliile despre mașină, dar și poze suplimentare. Mi-a specificat că are 49 de ani și că este o femeie serioasă, care a îngrijit mașina foarte bine, că are toate reviziile făcute”, povestește constănțeanul.„Am crezut-o!“Bărbatul povestește că i-a răspuns la e-mail și i-a spus că se pot întâlni oricând și că, dacă mașina arată și este așa cum i s-a povestit, o va cumpăra. De ase-menea, constănțeanul i-a cerut femeii să stabilească o zi și o locație unde s-ar putea întâlni, dat fiind faptul că ea trebuia să ia avionul și să vină în țară. După câteva ore, a primit un nou mesaj.„Mi-a spus că își poate lua câteva zile libere și poate veni în țară pentru a ne întâlni, însă vrea să fie sigură că sunt un cumpărător serios și că nu vrea să piardă timp și bani pe plimbări. De asemenea, m-a reasigurat de calitatea mașinii, de faptul că înainte să plece schimbase toate filtrele, făcuse revizia, că ar vrea să știe dacă sunt serios pentru a merge să scoată certificatul fiscal și un document de la ANAF cum că taxa de timbru nu a fost recuperată. Am crezut-o!”, spune bărbatul.A citit pe internet că este țeapă După alte câteva ore, femeia i-a lăsat din nou mesaj constănțeanului, în care l-a informat că în ziua următoare se va duce să-și cumpere bilet de avion.„Am o propunere pentru dumneavoastră. O voi ruga mâine pe prietena mea de aici să trimită prin sistemul Western Union 1.000 euro de aici la Slatina, pe numele meu. Prietena mea va fi expeditoarea banilor, iar eu voi fi destinatar și voi lua înapoi banii de la Oficiul Poștal din Slatina când ne vom întâlni. De îndată ce transferul este făcut, vă voi trimite o copie a documentului de transfer. Aceasta va fi dovada mea că voi veni la întâlnirea cu dumneavoastră. Același lucru îl vreau și eu de la dumneavoastră. Soția sau un prieten pot merge la oficiul poștal din localitate. Acesta trebuie să facă un transfer de 1.000 euro pe numele dumneavoastră în Anglia utilizând serviciul Western Union. Acesta este un serviciu poștal în care nu aveți nevoie de un cont bancar. Este un transfer de la o persoană la o persoană care se realizează instantaneu. După ce transferul este făcut, trebuie să îmi trimiteți o copie de pe documentul de transfer. După ce ajung în România, testați mașina, vă convingeți că nu are niciun fel de problemă, facem contractul de vânzare-cumpărare, iar apoi vom merge împreună la Western Union și, cu pretextul că ați greșit numele, schimbăm numele destinatarului din Anglia cu numele meu, iar eu voi lua bani când ajung acolo și restul mi-i dați în mană. Nu vreau să par nepoliticoasă și sper că mi-ați înțeles mesajul. Nu aș vrea să fac un drum atât de lung fără să fiu sigură că vom încheia afacerea, sunt femeie și mi-e frică”, este o parte a e-mailului primit de constănțeanul nostru.După ce a văzut pretențiile femeii, bărbatul din Constanța a consultat internetul, unde a observat faptul că totul era o mare țeapă. A rupt legătura cu „femeia singură și serioasă” și a promis că nu va mai căuta mașini care sunt prea bune pentru a fi adevărate.