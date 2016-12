Uliana Ochinciuc, prima REACŢIE după acuzaţiile de violenţă aduse de fiica lui Condrea

Uliana Ochinciuc, prima REACȚIE după acuzațiile de violență aduse de fiica lui Condrea

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Uliana Ochinciuc, văduva fostului patron Hexi Pharma, a ales să vorbească în exclusivitate la România TV după înregistrările șoc cu fiica sa vitregă. Micuța Magda a fost filmată de mama sa biologică, Laura Georgescu, în timp ce povestea despre bătăi și rele tratamente pe care le-ar fi suferit în casa lui Condrea și a Ulianei Ochinciuc.Fetița lui Dan Condrea a povestit că a fost bătută de tatăl său și de Uliana Ochinciuc. Aceasta din urmă a declarat, însă, la România TV, că nu s-au folosit niciodată de violență, ba chiar îngrijeau copii cu dragoste."Mă certau, mă băteau că ziceau ca să am motiv să plâng. Mă băteau pe piciorușe și în cap", spunea fetița lui Condrea."Eu în primul rând sunt medic, sunt împotriva violenței, nu cred că disciplinarea se face prin forță, tu ai putere el nu. Nici pe departe nu este adevărat. Nu am bătut copiii, nu i-am disciplinat prin forță, prin violență, același lucru îl făcea și soțul meu. Dan își iubea foarte mult copiii, avea grijă de ei, nu exista niciun weekend să nu mergem undeva. Fie loc de joacă, fie trotinetă, fie bicicletă. Am auzit și eu acel interviu, l-am și văzut. Nu a fost o surpriză pentru mine. Magda, de fiecare dată când venea de la mama ei, spunea că are o obsesie cu toate vânătăile, o interoghează, dacă o bat eu, tatăl. Am informații din interior că și acum se întâmplă asta, non stop îi repetă: Nu-i așa că tati și Uliana te băteau?", a declarat, la România TV, Uliana Ochinciuc.Totodată, Uliana a precizat că "există mame cu o anumită conformație psihiatrică, care influențează copilul foarte mult, inclusiv să spună minciuni"."Nu pot să o judec. Pentru că sunt și eu mamă și o înțeleg că acel copil vrea să rămână lângă ea. Nu sunt supărată nici pe Magda că a afirmat ce a afirmat. Nu pot fi supărată nici pe doamna Georgescu, pentru că în subconștient i-a băgat. Eu vreau un singur lucru să înțeleagă: nu vreau să iau copilul de lângă mamă. Nu e ăsta scopul meu. Vreau doar să mă asigur că fetița pe care am crescut-o și căreia îi sunt mamă de la 4 ani crește într-un mediu frumos, sigur, în armonie și va ajunge un adolescent și apoi un adult sănătos", a spus aceasta.sursa: romaniatv.net