Ucigaşul din Norvegia vrea audiere publică şi să poarte uniformă. El şi-a luat singur interviu

Ucigașul din Norvegia vrea audiere publică și să poarte uniformă. El și-a luat singur interviu

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Behring Breivik, care a recunoscut atacul din Norvegia, în urma căruia au murit 93 de oameni, urmează să compară luni la ora 13.00 (14.00, ora României) în fața tribunalului din Oslo. El și-a luat singur un interviu, înainte de atac, și l-a postat pe internet. Ce te-a determinat să plănuiești atacul?, A fost dificil să trăiești o viață dublă? sunt câteva din întrebările pe care și le-a adresat Behring. Citește în articol ce și-a răspuns.Anders Behring Breivik, suspectul în cazul atacurilor care au îndoliat vineri Norvegia, dorește o audiere publică în fața judecătorului care trebuie să se pronunțe luni asupra plasării sale în arest preventiv și să compară îmbrăcat în uniformă, a anunțat avocatul său duminică seara, relatează AFP, citat de Mediafax.", a declarat avocatul, Geir Lippestad pentru postul de televiziune NRK. "Nu știu despre ce uniformă este vorba", a precizat el.Suspectat în cazul uciderii a 93 de persoane vineri, în Norvegia, Behring Breivik, care a recunoscut faptele, urmează să compară luni la ora 13.00 (14.00, ora României) în fața tribunalului din Oslo, care trebuie să se pronunțe asupra plasării sale în arest preventiv.Conform procedurii juridicare norvegiene, judecătorul va putea decide plasarea în arest preventiv pentru maximum patru săptămâni, care pot fi reînnoite în cadrul unei noi audieri, după expirarea acestei perioade. "Există puține îndoieli că va fi plasat în arest", a apreciat Lippestad., relatează postul TV2, citat de Mediafax. Poliția va cere de asemenea ca audierea să se desfășoare cu ușile închise, a adăugat postul de televiziune. "În general, (perioada) maximă este de patru săptămâni dar, în cazuri speciale, se pot solicita până la opt săptămâni, care pot fi reînnoite", a precizat o purtătoare de cuvânt a poliției, Viola Bjelland, fără a preciza dacă așa se va proceda luni.și, conform sistemului judiciar norvegian, nu va putea fi inculpat decât la sfârșitul anchetei poliției. Conform celui mai recent bilanț al poliției, 93 de persoane au murit în atacul armat ce a vizat vineri tineretul laburist pe insula Utoeya, din apropiere de Oslo, și în explozia unei bombe în apropiere de sediul Guvernului norvegian.pentru a transmite lumii întregi că își dorește să rămână în istorie drept cel mai mare monstru de după al Doilea Război Mondial, potrivit Time. Documentul a fost scris în limba engleză și postat pe internet. Autoritățile l-au descoperit, însă, abia după ce Breivik și-a dus la îndeplinire planul.", s-a întrebat el. "Implicarea guvernului nostru în bombardamentele asupra Serbiei din 1999. A fost inacceptabil felul în care Statele Unite și regimurile occidentale i-au bombardat pe frații noștri sârbi. Au fost și alte motive. Guvernul meu și presa au capitulat în fața islamului. Mii de musulmani ajung aici în fiecare an, cerând azil sau prin legături de familie", și-a răspuns singur.La început mi-a fost extrem de greu să nu le spun prietenilor mei. Am reușit să țin secrete cele mai importante informații. Să le dau aceste informații i-ar fi pus într-o postură foarte dificilă pentru că ar fi trebuit, obligați de lege, să alerteze autoritățile. În plus m-aș fi pus pe mine în pericol", mai scrie acesta în interviu.. Papa sau pe Vladimir Putin. Putin pare un lider onest și demn de respect. Nu sunt sigur dacă ne poate deveni cel mai bun aliat sau cel mai aprig dușman. Este foarte dificil de psihanalizat. Cu siguranță nu aș vrea să-i fiu inamic. Evident va fi nevoit să condamne acest atac. Este de înțeles".Sunt doar câteva dintre întrebările și răspunsurile din interviul autoadresat de Anders Breivik. Vorbește printre altele de ideologia marxistă și de faptul că a început să aibă viziuni anti-islamiste încă din adolescență, informează Realitatea.net