Ucigaş lăsat în libertate opt ani de zile. Povestea unui caz controversat

Ucigaș lăsat în libertate opt ani de zile. Povestea unui caz controversat

Procurorii constănțeni au de-a face cu cele mai complexe cazuri din țară. Unul dintre acestea - care are în spate o poveste unică în România - este cel al lui Marian Șăicaru, acum condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Cazul a fost instrumentat de procurorul Teodor Niță, pe atunci magistrat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Totul a început în luna decembrie 2007, când polițiștii rutieri au primit o sesizare de producere a unui accident rutier pe DN 3, în Murfatlar (Basarabi). Oamenii legii au constatat faptul că șoferul a lovit un pieton care traversa pe trecere. Impactul a fost atât de puternic încât vic-tima a murit, la spital.După ce a produs accidentul, șoferul a plecat de la fața locului ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totuși, oamenii legii au găsit mai multe probe, cum ar fi un proiector, dar și fragmente din autotu-rism. Imediat a început o cursă contra cronometru pentru a-l găsi pe făptaș.De la martori, dar și de pe camerele de supraveghere, anchetatorii au aflat faptul că pe la fața locului a trecut, cam în același timp cu produ-cerea evenimentului un Opel albastru, înmatriculat în Bulgaria. Toate indiciile au dus acasă la Marian Șăicaru. Când oamenii legii au ajuns la poarta sa, bărbatul i-a invitat politicos înăuntru și i-a lăsat să-i verifice mașina. Opelul albastru, înmatri-culat în Bulgaria era intact, parcat în curte.Pistele anchetatorilor începuseră să se stingă, însă procurorul de caz și-a dat seama că este ceva în neregulă în momentul audierii unor martori, vecini de-ai bărbatului, care spuneau că, de fapt, el are două mașini la fel! De la socrul său, oamenii legii au descoperit faptul că individul avea două autoturisme Opel, de culoare albastră, înmatriculate în Bulgaria. Luat la întrebări, bărbatul a recunoscut că „avea” două mașini la fel, însă pe una dintre ele a vândut-o cu două zile înainte de producerea accidentului, iar tranzacția a fost făcută în Bulgaria, fără acte de vânzare-cumpărare. Anchetatorii și-au dat seama că este ceva în neregulă la mijloc, mai ales că primiseră informații cum că autoturismul ar fi abandonat pe fundul Canalului Dunăre - Marea Neagră, detalii pe care le-au scos de la mai multe per-soane care l-ar fi văzut pe individ con-ducând către acea zonă, iar după ziua respectivă nu l-au mai văzut cu autoturismul avariat.Procurorul Teodor Niță a cerut ajutorul scafandrilor și a unui sonar, pentru a căuta autoturismul pe fundul Canalului, în zonele indicate de martori. Căutările nu au fost cu succes, însă. În schimb, oamenii legii au descoperit un alt autoturism, ajutându-și colegii să rezolve alte cazuri rămase cu autori necunoscuți.Pentru că nu aveau probe împotriva lui, dosarul a stagnat câteva luni, pentru a se găsi noi probe, iar așteptarea nu a fost fără folos. În cele din urmă, procurorul de caz a dat de o persoană din anturajul lui Șăicaru, pe care a audiat-o. În cele din urmă, aceasta a mărturisit. Le-a spus anchetatorilor că individul s-a prezentat în dimineața producerii accidentului la poarta sa. A văzut autoturismul avariat și plin de sânge, iar Șăicaru era băut bine. Martorul le-a dat anchetatorilor indicii extrem de importante, pe care nu ar fi putut să le cunoască decât dacă ar fi stat așa situația. Într-un final, individul a fost trimis în judecată de procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Faptul că bărbatul a ascuns „arma crimei” nu i-a împiedicat pe oamenii legii să-și facă meseria până la aflarea adevărului.Culmea, în primă instanță, Marian Șăicaru a fost achitat pentru că nu ar fi el autorul! Totuși, cea de-a doua in-stanță, Curtea de Apel Constanța, s-a pronunțat definitiv pentru condamnarea individului la șase ani de închisoare. Nu este prima oară când bărbatul este la închisoare. Acesta este „un cunoscut” al oamenilor legii, fiind închis și pentru furturi și tâlhării, fiind și unul dintre autorii celebrului dosar „Miralen”. În fața anchetatorilor, bărbatul a fost tot timpul zâmbitor și nu a avut nici cea mai mică urmă de remușcare. Ba din contră, în momentul în care s-a întâlnit cu rudele victimei, acesta le-a arătat semne obscene.O crimă care părea perfectă - fără mașină și fără șofer - a fost soluționată și s-a făcut dreptate după atâția ani.