Turiştii trebuie să îşi păzească bunurile în camera de hotel şi pe plajă

Până la intervenția Poliției sau Jandarmeriei

Turiștii trebuie să își păzească bunurile în camera de hotel și pe plajă

În acest an, efectivele din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „TOMIS” vor avea ca zonă de competență Năvodariul, stațiunea Costinești, zona turistică Vama Veche - 2 Mai, iar jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi plajele municipiului Constanța. Ieri, 15 iunie a.c., au fost instalate dispozitivele de ordine și siguranță publică, ele urmând a fi completate progresiv, în funcție de afluxul de turiști pe litoral. Potrivit purtătorului de cuvânt al Grupării, locotenent colonel Sorin Mustățea, joi, 12 iunie a.c., la reședința Grupării de Jandarmi Mobile „TOMIS”, inspectorul general al Jandarmeriei Române, general locotenent dr. Costică Silion, a inspectat efectivele de jandarmi care vor participa la misiune, echipamentul, tehnica și mijloacele din dotarea lor. Vineri, 13 iunie a.c., au fost desfășurate ultimele verificări și instructaje. Locotenent colonel Sorin Mustățea spune că „și în acest an, la dispeceratele de ordine publică din zona de competență a Jandarmeriei, activitatea se va desfășura în comun, Poliție - Jandarmerie, astfel încât fluxul de date și informații va putea fi coordonat eficient, timpul de reacție fiind minim”. Efectivele de jandarmi vor acționa la vedere, prin patrulare pedestră și auto, în zona plajelor, falezelor, hotelurilor, barurilor, discotecilor, locurilor de agrement ș.a., în scopul surprinderii și descurajării intențiilor infracționale ori contravenționale, în acest sens acordându-se o atenție sporită creșterii capacității de acțiune și eficientizarea relațiilor de colaborare și cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, în special cu Poliția Română. Turiștii trebuie să ferece camera de hotel De asemenea, la sediul unității se va asigura permanența unei subunități, care va fi în măsură să intervină în cel mai scurt timp, pentru restabilirea ordinii publice sau alte situații deosebite, în orice zonă de pe litoral. Din anii anteriori, jandarmii constănțeni au înțeles că infracțiunile s-au axat în general pe furturile de pe plajă, din auto și din camerele de cazare, înregistrându-se și vătămări corporale în urma scandalurilor provocate pe fondul consumului excesiv de alcool. În general, furturile au fost favorizate de neatenția, neglijența sau naivitatea turiștilor, care au lăsat ușile sau ferestrele camerelor de hotel deschise, au lăsat fără supraveghere bunurile de valoare pe plajă sau în autoturisme, nu au asigurat încuietorile portierelor la autoturisme etc. Concomitent cu îndeplinirea misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice în stațiunile de pe litoral, jandarmii Grupării Mobile Constanța vor asigura măsurile de ordine pe timpul desfășurării manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase și promoționale, care se vor desfășura în această perioadă.