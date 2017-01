Turiştii, puşi pe fugă cu cearşaful la spinare de administratorii plajelor

Război pe plajă: șezlong vs. cearșaf

Turiștii, puși pe fugă cu cearșaful la spinare de administratorii plajelor

Tot mai mulți turiști, dar și constănțeni, reclamă haosul de pe plaje, mai ales de pe cele din stațiunea Mamaia. Că plajele sunt arhipline de șezlonguri, că sunt alungați de pe nisip fiindcă vor să se bronzeze pe cearșaf, autoritățile se declară, pe alocuri, depășite de situație, pasând responsabilitatea de la o instituție la alta sau aruncând vina pe umerii legislației lacunare din domeniul turistic. Oamenii sunt deranjați că administratorii plajelor au împânzit sectoarele pe care le-au închiriat cu șezlonguri și umbrele, pe care le-au înghesuit la distanțe de câțiva centimetri unele de altele. În goana lor spre profituri cât mai mari, nu au lăsat loc nici măcar pentru culoarele de trecere spre mare, întreaga plajă părând o imensă carapace din plastic alb, sub care se ascunde nisipul. Mai mulți cititori, exasperați de faptul că în Mamaia nu mai există plajă, ne-au scris la adresa redacției, rugându-ne să îi întrebăm noi pe cei responsabili la ce distanță trebuie amplasate șezlongurile unul de altul, la ce distanță față de mal, unde au voie oamenii să își întindă cearșaful pe nisip sau cine răspunde pentru dezordinea de pe litoral. Șezlonguri, căcălău Măria Ta... Din păcate, la toate întrebările lor, răspunsurile date de autorități sunt aceleași: nu știm, legea nu prevede, oricine numai noi nu. În primul rând, trebuie precizat că Ministerul Turismului și cel al Mediului, în strategia lui revoluționar-falimentară privind administrarea plajelor, a dat anul acesta o ordonanță prin care modifică legislația din domeniu. Pe lângă că au închiriat plajele fără să țină cont de licitații, Nemirschi și Udrea au ținut dinadins să anuleze din vechea lege întreaga anexă care prevedea criteriile după care trebuie administrată o suprafață de nisip. Capitolul „Criterii privind utilizarea plajelor în scop turistic” a fost scos cu totul din lege, lăsând libertatea celor care au închiriat plajele să facă pe nisip ce vor dori mușchii lor. Această anexă prevedea, printre altele, că administratorul trebuia să asigure o suprafață minimă de plajă pentru o persoană de 8 mp, așadar amplasarea șezlongurilor trebuia să se facă respectând această normă. De asemenea, acolo se preciza că șezlongurile trebuie amplasate la o distanță de cel puțin cinci metri de la limita țărmului. Toate acestea, și multe altele, au fost însă anulate fără nicio explicație oficială din partea Ministerului. Însă, cea mai plauzibilă motivație pare a fi aceea că hotelierii care au închiriat târziu plajele trebuie să exploateze la maximum fiecare centimetru de nisip concesionat, astfel încât profitul financiar să fie cât mai mare. De aceea, pentru a le permite administratorilor să îndese cât mai multe paturi pe plaje, au scos din lege anexa cu pricina. Reprezentanții Direcției Apelor Dobrogea Litoral (DADL) spun că în lipsa acestei prevederi din legislație, administratorul plajei nu mai are nicio obligație în ceea ce privește amplasarea șezlongurilor. „În condițiile astea, numai prin autorizația turistică ar putea fi obligați să respecte anumite condiții. În lege nu există așa ceva, nu există o distanță prevăzută, deci nu ai cum să-i amendezi. Asta ar trebui să fie o normă turistică și numai cei de la Ministerul Turismului ar putea să o reglementeze. Am văzut și eu că au pus șezlongurile unul lângă altul, dar eu, ca autoritate de mediu, nu am ce să le fac pentru că nu încalcă nicio lege. În ordonanța veche era o anexă care preciza asigurarea unei suprafețe de 8 mp pentru fiecare turist, dar ea a fost anulată”, ne-a declarat Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al DADL. Plaja este domeniu public Însă, cel mai grav, există deja sute de cazuri în care ad-ministratorii plajelor s-au com-portat ca adevărați moșieri pe suprafața de nisip, alungând turiștii care doreau să-și așeze cear-șafurile pe domeniile lor. Lucru strict interzis de lege. Un filmuleț realizat cu camera ascunsă și postat pe site-ul ProTV arată clar cum doi turiști sunt alungați de pe plajă pentru că au vrut să-și întindă cearșafurile. La început, administratorul le-a cerut cu vorba bună să plece, după care a chemat doi agenți de pază care i-au luat pe turiști pe sus. Reprezentanții DADL spun că în astfel de cazuri oamenii trebuie să se adreseze OPC și Poliției, deoarece plaja este domeniu pu-blic și accesul este permis tuturor cetățenilor. „Oamenii se pot așeza cu cearșaful pe orice plajă pentru că este spațiu public. Bineînțeles, trebuie să respecte și ei zonele delimitate pentru șezlonguri, însă, în rest, nu-i poate împiedica nimeni să stea. Dacă există cazuri în care turiștii sunt dați afară de pe plajă, atunci trebuie neapărat sesizat OPC-ul și Poliția”, a precizat Cătălin Anton. Sute de sesizări din partea turiștilor Cei de la OPC recunosc că au primit foarte multe sesizări, mai ales telefonice, din partea turiștilor care nu erau lăsați cu cearșaful pe plaje. Însă, doar 25 de reclamații au ajuns în scris la Oficiu. „În Mamaia avem cele mai multe reclamații, cele mai multe privind accesul pe plajă. Au fost foarte multe telefoane primite de noi pe această temă, însă, în multe situații, oamenii vroiau să se așeze cu cearșafurile chiar între șezlonguri. Le-am explicat că nu este corect pentru că există zone delimitate pentru amplasarea acestor paturi. Înregistrate, sesizări în scris privind plajele, nu avem însă decât 25 de reclamații. O femeie care nu a fost lăsată cu cearșaful pe plajă a făcut o astfel de plângere, iar inspectorii noștri au constatat că are dreptate și l-a amendat pe administrator. Sunt și alte cazuri de acest gen, însă cele mai multe sesizări au rămas la stadiul de convorbire telefonică”, ne-a declarat Rodica Mocanu, purtătorul de cuvânt al Protecției Consumatorilor.