Turiştii, întâmpinaţi pe litoral cu filtre de Poliţia Rutieră Constanţa

1

Bravo!

E foarte bine ca se fac aceste actiuni de prevenire si oprire a soferilor. Eventual tinuti la soare o ora doua ca sa vada ce pot pati daca vor sa vina pe litoralul romanesc. Am fost in Grecia de zece ori in zece ani si nu m-a oprit nimeni, niciodata. Muriti, ma! cu cacatul vostru de litoral cu tot!