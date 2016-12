Turiştii care fac naveta pe litoral pun la treabă Poliţia Rutieră

Turiștii care fac naveta pe litoral pun la treabă Poliția Rutieră

Darea în folosință, vara aceasta, a tronsonului de autostradă Cernavodă - Constanța a dus la apariția unui nou tip de turist: cel navetist. În consecință, polițiștii rutieriști au lucrat la foc automat indiferent de ziua săptămânii, au dat zeci de mii de amenzi și au reținut sute de permise auto. Sezonul estival 2012 a fost unul plin pentru polițiștii de la Rutieră, care nu au avut o clipă de respiro. Spre deosebire de anii trecuți, când șoselele spre litoralul românesc se aglomerau în special în week-end-uri, această vară a venit cu o noutate: turistul navetist, care preferă să facă zilnic drumul spre plajă de acasă, în loc să se cazeze la o unitate hotelieră. "Încă se vorbește de «turis-mul de week-end», dar noi am constatat că se poate vorbi, de anul acesta, de «turiști navetiști». Am constatat că sunt șoferi din București, Călărași, Ialomița și Ilfov care profită de faptul că s-a dat în folosință și tronsonul de autostradă dintre Cernavodă și Constanța, vin dimineață la plajă, iar seara se întorc acasă. Este un fenomen pe care l-am observat și care ne face să credem că datele statistice pe care le avem cu privire la numărul turiștilor aflați pe litoral sunt incomplete, având în vedere că sunt strânse doar de la unitățile hoteliere. De fapt sunt mult mai mulți, ceea ce se constată și din valurile de trafic, zilnice, de pe autostradă", a declarat pentru "Cuget Liber" comisarul șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Acest nou fenomen a cam încurcat socotelile făcute inițial, căci s-a ajuns în situația ca agenții rutieriști, și așa insufi-cienți, să facă treaba a trei oameni. "Au fost de trei ori mai puțini agenți de Poliție Rutieră pe străzi decât în anii trecuți, efortul s-a triplat, atât în ceea ce-i privește pe agenți, cât și pe ofițeri", a completat comisarul șef Dancu. Și asta în condițiile în care, pe lângă cei 100 de polițiști rutieriști autohtoni, vara aceasta au mai fost detașați 16 din țară, cu motociclete. Sute de permise auto reținuteCu toate acestea, oamenii legii spun că au făcut față. Au fost mai puține accidente și mai puțini răniți. În schimb, au aplicat numeroase amenzi și au reținut sute de permise auto. "Principalele cauze generatoare de accidente rutiere au fost neacordarea priorității pietonilor, conducerea imprudentă și indisciplina pietonilor. Pentru neregulile depistate în trafic au fost aplicate aproape 16.000 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute peste 800 de permise auto și au fost retrase 300 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost depistate 48 de infracțiuni la regimul rutier", au precizat reprezentanții Poliției Constanța. Totodată, au avut loc 28 de accidente, soldate cu 14 răniți grav și 26 de răniți ușor. În schimb, în urma accidentelor rutiere au murit mai mulți oameni decât anul trecut. DN 22 C scoate la iveală vitezomaniiUn alt aspect constatat de oamenii legii, odată cu darea în folosință a întregii Autostrăzi a Soarelui, este tendința șoferilor care circulă în continuare pe tronsonul vechi, de a apăsa pe accelerație. "Se observă că pe DN 22C, Cernavodă - Constanța, având în vedere că nu mai este la fel de aglomerat, se circulă cu o viteză mai mare și crește riscul producerii de accidente rutiere cu victime", a afirmat șeful Poliției Rutiere.