Turiştii au condus băuţi pe litoral!

Turiștii au condus băuți pe litoral!

În perioada minivacanței de 1 Mai, polițiștii rutieri constănțeni au acționat pentru siguranța șoferilor și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Oamenii legii au desfășurat acțiuni pentru disciplinarea șoferilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. S-a acționat în 14 locații, fiind constatate infracțiuni, toate pentru conducere sub influența băuturilor al-coolice, pentru care s-au întocmit dosare penale. Totodată au fost aplicate zeci de amenzi, marea majoritate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Rutieriștii constănțeni au prins un tânăr de 30 de ani, din Cluj, care conducea pe DN 39, în lo-calitatea 2 Mai, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, oamenii legii au depistat un bărbat de 41 de ani, din București, care conducea băut, tot în localitatea 2 Mai. Rezultatul în aparatul Drager a fost de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, un alt tânăr, de 29 de ani, din București, a fost tras pe dreapta pe bulevardul Mamaia. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru că a condus având o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.