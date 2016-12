Turiști surprinși de o avalanșă la Bâlea Lac. Un elicopter SMURD intervine

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Patru persoane au fost surprinse sambata de o avalansa, in zona Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagarasului, a anuntat ISU Sibiu, citat de Agerpres.Din primele informatii, se pare ca salvamontistii de la Balea au reusit sa scoata din zapada trei dintre cei patru turisti. Cea de a patra persoana surprinsa de avalansa nu a fost deocamdata recuperata. Salvamontistii au chemat in ajutor un elicopter de la SMURD Targu-Mures pentru transportarea ranitilor.Sambata, meteorologii avertizau ca exista un risc moderat, de gradul doi din cinci, de producere de avalanse in zona unde s-a pornit avalansa. La Balea Lac stratul de zapada masoara 165 centimetri.Este prima avalansa din acest an la Balea Lac in care sunt prinse persoane.