Turistă din Bucureşti, prădată de un constănţean

Turistă din București, prădată de un constănțean

Jandarmii de la Gruparea Mobilă Tomis au prins, ieri dimineață, un hoț la Vama Veche. Individul, Nicolae C., de 32 de ani, din Constanța, furase un rucsac și o borsetă ce-i aparțineau unei turiste din București. Potrivit locotenent-colonelului Sorin Mustățea, ofițerul de relații publice al Grupării Mobile de Jandarmi Constanța, femeia a remarcat lipsa bunurilor când a revenit în cortul în care era cazată, după o noapte petrecută în compania prietenilor săi. Ea a apelat la ajutorul jandarmilor, care au reușit să dea de urma răufăcătorului în mai puțin de un sfert de oră. Individul nu le-a putut spune oamenilor legii ce bunuri se aflau în rucsac și în borsetă, recunoscând că le-a furat dintr-un cort. Nicolae C. a fost condus la sediul Poliției 2 Mai, unde i-au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.