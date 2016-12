Turismul din spatele gratiilor

Sunt după gratii pentru că au furat, au dat în cap sau au ucis. Iar doar pentru că sunt închiși, nu înseamnă că nu mai pot să dea bătăi de cap oamenilor legii. Aici începe o altă distracție pentru ei, căci au găsit metoda să fie „turiști“ și să se plimbe de laun penitenciar la altul.Timpul petrecut de infractori în spatele gratiilor ar trebui să însemne că sunt incluși în programe de reabilitare și reeducare, astfel încât la ieșire să fie pe calea corectă, legală. Sau, dacă nu, măcar în perioada respectivă să se afle într-un spațiu securizat, de unde să nu mai poată face rău populației. Nici una dintre premise nu este însă reală.Puțini dintre ei încarcerați se reabilitează și este cunoscut deja faptul că deținuții sunt principalii artizani din spatele înșelăciunilor cunoscute sub denumirea de „metoda accidentul”. Gardienii din penitenciare sunt însă cei care suferă cel mai mult din cauza persoanelor private de libertate în mare parte, susțin aceștia, pentru că legislația în vigoare nu le asigură o protecție reală.Gardienii, acuzați că fură de la pușcăriașiCea mai la îndemână metodă pentru pușcăriași de a-i șicana pe agenții de penitenciare este să depună plângeri împotriva lor. Motivele? Se găsesc și puțini sunt gardienii care nu au fost puși în situația să dea cu subsemnatul în fața procurorului sau judecătorului pentru că ar fi înjurat, lovit sau ar fi îngrădit drepturile unui deținut.„Au fost acuzații inclusiv de furt la adresa agenților, dar de obiecte mărunte, de tricouri sau alte asemenea. Dosarele sunt finalizate cu neînceperea urmăririi penale, pentru că este clar că nu se confirmă acuzațiile, dar noi trebui să mergem în fața anchetatorilor, să dăm cu subsemnatul. Nu este o situație plăcută”, ne-a declarat Toni Penu, liderul Biroului Teritorial al Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare din cadrul Penitenciarului Poarta Albă.Plângeri și reclamațiiMania de a depune reclamații și plângeri îi ajută pe deținuți să se și plimbe prin țară. Este o practică deja răspândită să reclame, orice, numai să iasă din spatele gratiilor, fie și numai până la instanța de judecată.„A prins contur ceea ce noi numim «turismul din sistemul penitenciar», persoanele private de libertate găsind persoane în colțul opus al țării împotriva cărora depun plângeri, doar pentru a fi mutați dintr-o unitate de detenție în alta. Căci legislația prevede ca persoana privată de libertate să fie mutată în apropierea instanței unde are proces în desfășurare.Am avut un caz, avea șapte procese cu șapte firme diferite, în mai multe zone ale țării. Găsea firmele din Pagini Aurii, din Timișoara, din Iași etc. și le dădea în judecată cum că a fost angajat la societățile respective și nu și-a primit salariul”, a continuat agentul de penitenciare constănțean.Practica este cunoscută de toată lumea, reprezintă un inconvenient, dar nu se pot lua măsuri, căci ar duce la îngrădirea drepturilor persoanelor private de libertate, ne-au precizat oamenii legii.