Turcia şi România vor colabora pentru modernizarea fregatelor "Regele Ferdinand" şi "Regina Maria"

Turcia și România vor colabora pentru modernizarea fregatelor "Regele Ferdinand" și "Regina Maria"

Ministerul Apărării Naționale al României pune la bătaie peste 200 de milioane de euro pentru modernizarea fregatelor T22R ale Forțelor Navale Române, „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”. Cele două fregate au fost cumpărate în anul 2003 din Marea Britanie, trecând printr-o primă etapă de modernizare. Cea de-a doua etapă de modernizare a fost amânată până în prezent din lipsă de bani. Turcii au fost primii care și-au arătat interesul pentru modernizarea celor două nave de război ale Marinei Militare. În acest sens, ieri a fost semnat și un pact de colaborare între Turcia și România.Nave de război, în vizită la ConstanțaTrei nave de război ce fac parte din Flota Navală Turcă, construite și echipate aproape exclusiv folosind resurse naționale, cu dotări ce corespund celor mai recente standarde militare impuse de NATO, au vizitat pentru două zile portul Constanța, sub comanda contraamiralului Yașar Çamur. Astfel, aceste nave își arată sprijinul pentru cooperarea româno-turcă în construcția și modernizarea de nave în concordanță cu cerințele Forțelor Navale Române.Unul dintre obiectivele acestei inițiative a fost acela de a prezenta autorităților române performanțele proiectului MiLGEM și a corvetei de ultimă generație din clasă Ada, tehnologii ce ar urma să fie aplicate în procesul de modernizare a fregatelor Regele Ferdinand și Regina Maria, cele două fregate care au intrat în Flota Navală Română în 2004 și 2005, dezechipate de armamentul de la bord. Totodată a avut loc și semnarea pactului de cooperare care certifică faptul că unele dintre cele mai puternice companii de apărare din Turcia își unesc forțele pentru a contura un proiect comun de modernizare.STM este o companie cu capital de stat care timp de 25 de ani a oferit servicii în industria apărării din Turcia și străinătate. STM este una dintre cele mai puternice companii din Turcia în materie de proiecte navale, iar de-a lungul timpului a construit legături puternice cu Forțele Navale Turce. „Timp de doi ani am vorbit cu autoritățile, am cercetat problema și credem că putem face totul pentru a ne îndeplini misiunea, utilizând și ajutorul venit din partea României. Așa cum probabil știți, modernizarea va fi realizată într-un șantier naval din România. Aveți o experiență uriașă în acest sens și, folosind muncitorii de aici vom reuși”, a adăugat Savaș Onur, director STM Naval Projects.Modernizarea fregatelor ar putea avea loc în Șantierul Naval Constanța.„Sperăm să avem un parteneriat corespunzător și să avem succes în această acțiune. Modernizarea fregatelor este o operațiune complexă, însemnând modernizarea atât cu echipamente militare, cât și de comunicații, este un spectru mai larg. Șantierul Naval Con-stanța ar putea intra în acest consorțiu pentru că este una dintre componentele naționale vitale pentru asemenea combinație. Va fi un element necesar pentru orice consorțiu”, a declarat Doru Bancu, managerul Centrului pentru Servicii de Radiocomunicații.Condiția pusă de statul român la această licitație uriașă este ca furnizorii de armament să coopereze cu firme românești, astfel încât o parte din banii cheltuiți să rămână în România. Licitația pentru stabilirea firmei care va realiza cea de-a doua etapă de modernizare a navelor va fi organizată anul acesta, la o dată ce va fi anunțată de Ministerul Apărării.