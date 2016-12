TURCESCU aruncă bomba: AM FOST LOCOTENENT-COLONEL SUB ACOPERIRE. Vă cer iertare tuturor!

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnalistul Robert Turcescu afirmă, într-o postare pe blogul personal, că a fost locotenent-colonel sub acoperire. Totodată, acesta publică și câteva dintre ștatele de plată, cu sumele de bani pe care le-a primit."Da, am fost lt.-colonel sub acoperire. Public mai jos citeva dintre statele de plata, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales sa nu-l tradez pe bunul Dumnezeu si sa fac aceasta marturisire publica. Refuz sa fiu Iuda in fata lui Christos, chiar daca astazi, celor ce vor citi si vor vedea acest text poate ca nu le va fi foarte clar ce se intimpla. Rugati-va pentru mine si cu mine sa fim iertati si izbaviti. Sint pregatit sa indur oprobiul public, il merit, dar sper sa avem parte de legi si de judecatori drepti. Cu Dumnezeu inainte si va fi bine! Va cer iertare tuturor", scrie Turcescu.