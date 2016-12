Tun de pe o goeletă bizantină, găsit pe plajă

1

BULA EXPERTULUI

goeleta bizantina din secolele XVIII-XIX -mai draga tovarase expert de la MINAC, ori fata asta a scris articolu' dupa ureche, ori matale esti expert cum sunt eu vorbitor de limba ciuvasa. Pai daca ai fi pus si mata mana pe o carte de istorie de clasa a VI-a aflai ca Imperiul Bizantin a incheiat socotelile cu istoria pe 29 mai 1453. De asemenea daca ai fi consultat o revista de specialitate aflai ca principala nava de lupta bizantina era dromonul (mai erau si altele pamphylos chelandion, etc), care nu aveau aveau tunuri in dotare ci un fel de sifoane cu ajutorul carora aruncau asupra inamicului focul grecesc. Cat despre tunul din imagini pare a fi mai degraba tunul rusesc model 1805 (lipsesc cele doua manere cu care era ridicat pe afet) sau un model mai timpuriu de secol XVIII de calibru asemanator. E grele cu expertizili astea. de aia se duce MINAC de rapa.