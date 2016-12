„Tun“ de 15 milioane de euro tras de doi patroni constănţeni

„Tun“ de 15 milioane de euro tras de doi patroni constănțeni

Administratorii unei societăți comerciale din Constanța sunt cercetați de polițiștii constănțeni pentru crearea unui prejudiciu de aproape 15 milioane de euro (60 milioane de lei) prin evaziune fiscală și fals intelectual. Dosarul celor doi afaceriști se află pe masa polițiștilor de la Biroul de Investigare a Fraudelor din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanța. Valentin Beldean, de 36 de ani, din Constanța, și Iulia Davidică, de 29 de ani, din Buzău, administratori ai unei societăți comerciale din Constanța, sunt suspectați că, în perioada iunie 2007 - septembrie 2010, au evidențiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operațiuni comerciale, din acestea rezultând obligații de plată stabilite suplimentar la bugetul consolidat al statului. De asemenea, sunt bănuiți că, în momentul achiziționării și comercializării de cereale, au întocmit în fals avize de expediție și facturi fiscale efectuând cu știință înregistrări în contabilitate în acest sens. În urma extinderii cercetărilor, au rezultat obligații de plată stabilite suplimentar la bugetul consolidat de stat sub formă de TVA, în valoare de peste 33.000.000 de lei, precum și sub formă de impozit pe profit, în valoare de peste 26.300.000 de lei. Suspecții sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și fals intelectual.