„TUN“ DE 14 MILIOANE DE LEI ÎNTR-O AFACERE CU CEREALE

DOMNULE PROCUROR SEF. DIRECTIE (DOMNULE PROCUROR SEF) PLANGERE, DATA 25.12.2014 Plangerile noastre : hartuire, santaj, frauda, subminarea patrimonului cooperatiei mestesugaresti sunt ignorate din anul 2005, pana, prezent, de organele abilitate ale Statului de Drept vom accesa zilnic pe internet cauza pana va fi luata considerare. Electrotehnica S.C.M. Constanta persoana juridica, insceisa la R. C. C13/ 2/2005, CUI RO 6113947, reprezentata de ing. Paul Ionescu in calitate de presedinte unic, cu sediul administrativ in Str. Cuza Voda nr. 50 bl. M13 P., suprafata de 143 m.p. In temeiul art. 289-290, CPP, incunostintarea facuta de-o persoana juridica prin presedinte Ionescu Paul cod numeric nr. 1450926131242, C.I. KT nr. 624007, C-ta. Electrotehnica SCM, prezent are sediul la domiciliul Ionescu Paul Al. Hortensiei nr.12 bl. C4, sc. A, apt. 13, motivul : evacuata din propriile spatii. Este neverosimil ce se intampla, sistemul Cooperatiei Mestesugaresti. Descriera faptelor : trei fapte de coruptie, referitoare la desfiintarea, Electrotehnica, ptr ca, spatiile de productie, prestari service sa fie instrainate de catre opulenti. Primul Congres liber, democratic din 1990, vointa a cooperatoriilor au hotarat : Patrimoniul de grup centralizat la UCECOM-Buc. sa fie descentralizat in teritoriu. Subsemnatul Ionescu Paul in calitate de presedinte la Coop. Radiotehnica C-ta., prelund patrimoniu de la UCECOM, l-am repartizat pe sectii in anul 1991 conform hotarari. Sectia nr.2 Electrocasnica, formata din doazeci de cooperatorii revenindui suma de 1.364.000 lei parti sociale cu spatiul din Str. Cuza Voda nr. 50 bl. M13 parter, transferata conform Bilantului de desprindere si protocol nr. 3517/18.08.1991, aprobat de AGA/ 27.02.1992, conform Decretului 31/1954 art. 50 (1), C. civ. Infiintand o noua Coop. Electrotehnica R.C. J13/1/1994, CUI RO 6113947. Reorganizat in baza art.6 lit. h) Legia nr.1/2005, M.Of. nr.172/20.02.2005, in S.C.M., inscrisa la R.C. nr. C13/2/2005. Relatam sumar coruptia din Sistem si Justitie, sunt despropiati sute de mii de cooperatori din tara prelundu-le spatiile de productie, prestatii service, comert ptr ale instraina de catre opulenti cu sprijinul Justitiei devenind sistemul Agentii Imobiliare. 1. Sediul Electrotehnica din Str. Cuza Voda nr. 50 a fost preluat de Radiotehnica B-dul Tomis nr.101, presedinte Tanase Gheorghe cu sprijinul Justitie anuland deciziile : Decizia Irevocabila nr. 1209/16.03.2007, pro. in dos. 3943/2/2006 de ICCJ. Decizia Irevocabila nr. 1537/21.05.2009, pronuntata dos. 7032/2/2007 de catre ICCJ Sentinta nr.62/21.04.2008 pronuntata, dos. 7032/2/2007 de Curtea de Apel Buc. Decizia Apel nr. 22/Com/03.12.2008, pronuntata dos. 4844/18.03.2008 Tribunalul C-ta. Decizia definitiva nr. 8/com/21.04.2010 pro., in dos. 11211/1182009 de Tribunalul C-ta. Decizia irevocabila nr.45/17.01.2011, pro.dos. 11211/118/2009 Curtea de Apel Craiova. Ordonanta Presidentiala nr. 4552/22.03.2011 pro. dos. 5175/212/2009 Judecatoria C-ta. Incheierea nr. 3047/18.11.2011 pronuntata in dos. nr. 12257/212/2011 Judecatoria C-ta. Intoarcerea scari valoriilor luate de urmatoarele decizi aberante : Sentinte nr. 579/26.11.1998, dos. 615/1998, Sentinta 223/17.11.2005 dos. 282/2005, Sentinta 27/18.04.2007dos. 36/2007 pro. Curtea de Arbitraj de pe langa UCECOM Buc. Solutioneza litigii fara sa existe conventi arbitrare intre parti Electrotehnica SCM C-ta. 2. Va rog respectuos sa aveti in vedere jocuri de culise ale Justitiei Decizia irevocabila nr. 1209/16.03.2007 pronuntata in dos. 3943/2/2006, de ICCJ, admite recursul declarat de parata Electrotehnica SCM Constanta, impotriva sentintei 172/16.10.2006 a curtii de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comerciala. Caseaza sentinta recurenta si trimite cazul la Curtea de Apel Buc. - Sectia a V-a comerciala pt judecarea cauzei. IREVOCABIL, in contradictoriu cu Radiotehnica C-ta., ATCOM C-ta., ANCOM-UCECOM, Curtea de Arbitraj sentinta 232/17.11.2005. Curtea de Apel Bucuresti judeca cazul pe exceptie dos. nr. 3943/2/2006 Sentinta comerciala nr. 215/12.11.2007 se pronunta Admite exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantei. Respinge actiunea formulata de reclamanta Electrotehnica SCM. Actiunea in anulare formulata de petenta Electrotehnica SCM Constanta dos. nr. 7032/2/2007 Sentinta comerciala nr. 62/21.04.2008 : Pe fond Respige cererea in constatare formulata de reclamanta ATCOM C-ta., in contradictoriu cu ANCOM-UCECOM , ca neintemeiata. Sentinta nr.62/21.04.2008 pronuntata, dos.7032/2/2007 Curtea de Apel Buc. Anuleaza Sentintele Arbitrare, precum si Sentinta pe exceptie nr. 215/12.11.2007 pro. de Curtea de Apel Bucuresti. Un fenomen bizar Electrotehnica nu declari recurs sentintei 215/2007 motivul : am castigat actiunea in anulare, Sentina nr.62/2008, anuleaza si sentinta 215/2007. Decizia 2540/23.09.2008 pro. in dos. 10947/1/2007 de ICCJ, reabiliteaza Sentinta pro. dos. 3943/2/2007 nu corespunde nr.dos. 3943/2/2006, reprezentata de avocat din oficiu. Contrar cu ultima decizie nr.1537/21.05.2009 pro. in dos. 7032/2/2007 de ICCJ, incalcandu-se art. 6 lit n) Legea organica nr.1/2005, patrimoniu fiind divizat in teritoriu. Curtea de Arbitraj solutioneaza litigii fara sa existe conventi arbitrare intre parti, o hotarare judecatoresca nu poate fi pusa in excutare fata de-o parte care nu a participat. Electrotehnica ataca sentintele pro. de Curtea de Arbitraj la Curtea de Apel Buc. A doua actiune contestatie la executare Electrotehnica evacuata din propriul spatiu pe data 29.01.2008, de conducerea Radiotehnica presedinte Tanase Gheorghe. Sentinta 4844/18.03.2008 pronuntata dos. 873/212/ 2008 de catre Judecatoria Constanta. Decizia Apel nr. 22/com /03.12.2008, pro. in dos. nr. 8384/118/2008 de Tribunal C-ta. Sentinta 6469/07.04.2009 pronuntata in dos. 5175/212/2009, de Judecatoria Constanta. Acelasi Judecator Chiriatica Enache judeca a doua oare cazul contrar art.24 (1) C.pr.civ. Sentinta nr.12417 pronuntata dos. nr. 5449/212/2012, anuleaza Ordnanta Presidentiala. B.E.J. Deacu Vasile conform procesului verbal din 21.02.2012 nereintegreaza partial in spatiu, iar in data 04.09.2013, neevacueaza inainte de-a se pro. Curtea de Apel Prahova. Apelul si recursul se judeca la Tribunalul, Curtea de Apel Prahova, prin stramutarea dosarului 5449/212/2013* de catre ICCJ, la cererea lui Electrotehnica. Decizia nr. 4/09.04.2013 pronuntata in dos. 5449/212/2012* de catre Tribunalul Prahova judeca recursul in loc de Apel l-a sesizarea noastra se remediaza judecandu-se si la Curtea de Apel, pro. acelasi rezultat irevocabil sint cooperatori evacuati din spatiu. 2. Electrotehnica evacuata si din punctul de lucru din incinta Piata Grivitei, de UJCM C-ta. Str. Nicolae Iorga nr. 28 bl. MD6A, presedinte Bordea Bobdan, cu sprijinul 3. Curtii de Arbitraj Incheierea/ 05.11.2007 dos. 423/1998 anulind urmatoarele decizii : Sentinta Civila nr. 5024/com/04.10.2007,pro. in dos. 5640/118/2006 de Tribunalul C-ta. Decizia definitiva nr.70/com/16.04.2008, pro. dos. 5640/118/2006 Curtea de Apel C-ta. Decizia irevocabila nr. 649/03.03.2009 pronuntata in dos. 5640/118/2006 de ICCJ. Intoarcrea scari valoriilor prin preloarea proceselor de la Judecatorie sa fie finalizate la Curtea de Apel Constanta, de catre conducerea UJCM Constanta. Sentinta Civila nr. 23425/22.12.2008 pro. in dos. 11371/212/2007 de Judecatoria C-ta. Respinge actiunea complectata formulata de reclamanta UJCM Constanta in contradictoriu cu paratul Electrotehnica SCM Constanta, ca nefondata. Conducerea UJCM declara recursul tardiv dupa o luna si saptisprazece zile. Incheierea de suspendare Sedinta publica din 09.06.2010 pro. in dos. nr. 11371/212/2007 de catre Tribunalul C-ta., in baza art. 183 C.pr.civ., trimite inscrisurile la Parchetul de pe langa Judecatoria C-ta., in vederea cercetarii sub aspectul savarsirii infractiunii de fals de catre presedintele Electrotehnica Ionescu Paul aplicand stampila unitati pe planul releveu al imobilui, motivul divizarea patrimoniului centralizat la ATCOM catre S.C.M. - uri, comform Hotarari AGA /25.11.2005. Parchetul judeca cazul acordand NUP. Decizia definitiva 13/15.02.2012 pro. in dos. 11370/212/2007 de catre Tribunalul C-ta. Decizia irevocabila 79/28.01.2013 pro. dos. 11371/2007 de Curtea de Apel C-ta. Incheierea /25.02.2013 Curtii de Apel mareste taxa judiciara de 100 lei la 4.600 lei o achitam in ziua procesului fiind respinsa chitanta. BEJ Volintiru Stefan neevacueaza pe data de 02.07.2013 sigiland punctul de lucru lasand 45 de cooperatori fara lucuri de munca, fara parti sociale de 1.061.540 lei, nelund in cosideratie contestatia la executare. Va rog sa aveti in vedere persoanele care au savarsit fapte de coruptie : Tanase Ghe. pre. Radio. Frau. Electro.1.364.000 + 32.449,18 + 126000 chire + spatiu. Bordea Bogdan, pre.UJCM fraudeaza Electro.1.061.540 lei +48.000 lei chire + spatiu. Ion Vasile pre. Curtea de Arbitraj solutioneaza 3 sentinte nexistand conventi arbitrare intre parti, Electrotehnica nu este citata la proces influentaza magistratii de-a prelua spatiile lui Electrotehnica in valoare de 500.000 lei, partiilor sociale de 2.425.540 lei. Jianu Georgeta consilieru juridic al UJCM incompatibil cu calitatea si de avocat aparand Radiotehnica si acuzand Electrotehnica savarsind si acte false prin intabularea spatiilor lui Electrotehnica la OCPI pe perioada judecari cazului cu sentinte pronuntate de Curtea de Arbitraj anulate de Curtea de Apel Bucuresti, ducand instante-le in eroare. BEJ Volintiru Stefan din rea-credinta neevacueaza pe data de 29.01.2008 din sediul si unitatea de prestari service din Str. Cuza Voda nr. 50, iar pe data de 02.07.2013 si din punctul de lucru din Str. Grivita incinta Piata Grivita, incalcand cu stiinta normele de drept material ori procesual, ignorand actele prezentate de presedinte Ionescu Paul. BEJ Deacu Vasile din rea-credinta pe data de 21.02.2012 nereintegraza partial 20% in spatiu din Str. Cuza Voda nr.50, lasand chiriasul lui Radiotehnica in suprafata de 80%, iar pe data de 04.09.2013 neevacueaza pana sa pronunte Curtea de Apel Prahova. Solicitam respectarea proprietati dupa nominalizarea patrimonului descentralizat de la ANCOM-UCECOM, redarea spatiilor cooperatoriilor care sunt inchiriate, subinchiriate iar unele instrainate de catre o retea de interese de grup sprijinita de Justitiei, au disparut mestesugarii, patrusute de mii de cooperatori din tara lundu-le patrimoniu, parti sociale. 3. Ionescu Paul in calitate de presedinte la Electrotehnica am fost contactat de cooperatorii de la Radiotehnica sa candidez dupa doua mantate de fost presedinte la Radiotehnica din motivul : actualul presedinte al Radiotehnica Tanase Gheorghe a transformat Radiotehnica in Agentie Imombiliara concedint cooperatorii. In data de 18.03.2009 a avut loc AGA, candidati presedintele Radiotehnica Tanase Gheorghe si contracandidatul Ionescu Paul, presedinte Electrotehnica SCM Constanta. Candidatul Tanase Gheorghe viciiaza premeditar AGA cu sprijinul agentilor de pazasa prin blocarea majoritati cooperatoriilor si a contracandidatului Ionescu Paul, de-a nu participe la lucrariile AGA. Ales presdinte Tanase Gheorghe de-o minoritate. Saizeci si noua de contestatari au contestat conform art. 31 lit i), art. 36 (1-4), art. 44 (3) din Legea organica nr.1/2005, M. Of. nr.172/28.02.2005 la Tribunalul Constanta. Sentinta din 07.10.2009, pronuntata in dosarul nr. 3605/118/2009 de Tribunalul C-ta., invoca lipsa calitatii procesuale pasive a cndidatului Tanase Gheorghe, obliga reclamantii la plata sumei de 2000 lei-cheltueli de judecata in favoarea paratului. Decizia Definitiva nr. 12/com/25.01.2010, pronuntata in dos. nr.3605/118/2009 de Curtea de Apel C-ta. Respinge ca nefondat, apelul comercial declarat de apelantii. Decizia Definitiva nr. 40/com/ 19.04.2010, pronuntata in dos.3605/118/2009 de Curtea de Apel C-ta. obliga apelantii catre intimat la 5000 lei cheltueli de judecata. Incheierea nr. 4182/30.11.2010, pronuntata in dosarul nr.11689/118/2010. de catre ICCJ. Decizia nr. 1754/05.05.2011, pronuntata in dosarul nr. 10205/1/2010 de catre ICCJ. Decizia nr.1223/22.03.2011, pronuntata in dosarul nr. 10207/1/2010 de catre ICCJ. Decizia nr. 1036/09..3.2011, pronuntata in dosarul nr. 10206/1/2010 de catre ICCJ. Contestarari s-au judecat cu Marin Nicolae decedat nu cu Tanase Gheorghe eroare. Decizia nr. 4167/30.11.2010, pronuntata in dosarul nr. 3605/118/2009 de catre ICCJ. Obliga recurentul Ionescu Paul la plata sumei de 5000 lei cheltuieli de judecata. Decizia 3167/18.10.2011 contestatie in anulare pro. dos. 10208/1/2010 de catre ICCJ. Obliga contestatarii in solidar sa-i achite intimatei Radiotehnica suma de 1500 lei. Incheierea (secreta) fara nr.dos.23721/212/13/05.05.2014, anuleaza deci.3167pro. ICCJ. Decizia definitiva 203/20.08.2014 pronuntata in dos. 23721/212/2013 Tribunalul C-ta. Contrar art. 504 (3) NCPC, contestatia in anulare nu mai poate fi atacata, fiind atacata. BEJ Oana Silviu ignora decizia 3167/2011 sus mentionata fabricand numeroase dosare de-a acumla cheltuieli de judecata, determinand cadidatul sa renunte la judecata. Ionescu Paul fraudat, cu 32.449,18 lei achitati conform chitantelor, hartuit, santajat in continuu cu alte cheltuieli 5.600 lei diminund din nou pensia cu 600lei, Electrotehnica desfiintata motivul :pt ca, am creat locuri de munca, nu am acceptat sa fiu corupt. Procesele s-au derulat Tribunalul C-ta., pana la ICCJ cu vicii de procedura, ce-i saizeci si noua de contestatari, trecuti in citatii intimati, iar instantele decide : candidatul Tanase Ghe. nu poate sta in judecata contrar art. 41 (1) C.pr.civ., invocandu-se din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, contrar art. 31 lit.b) din Legea nr.1/2005. Cu stima si onoare presedinte Electrotehnhica SCM ing.Paul Ionescu. Mob. 0722239719