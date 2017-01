Ţuluş rămâne în funcţie

Țuluș rămâne în funcție

Ştire online publicată Vineri, 19 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Șase din cei șapte membri ai secției CSM au votat împotriva cererii ministrului justiției, Tudor Chiuariu, de revocare din funcție a procurorului-șef al Secției a II-a a DNA, Doru Țuluș, care a declarat, după decizia consiliului, că există persoane care vor să scape de el „cu orice preț". „Mă așteptam la o decizie corectă. Părerea mea este că trebuie să se scape cu orice preț de mine. Este o înțelegere cu spectru mult mai larg", a declarat joi procurorul-șef Doru Țuluș care nu a dorit să nominalizeze pe cineva. Întrebat de jurnaliști de ce nu spune direct motivul pentru care s-ar dori eliminarea sa, Doru Țuluș a declarat: „Nu spun pe față, pentru că eu sunt obișnuit ca atunci când spun ceva să am probe palpabile. Nu am atâta timp acum ca să vă spun cine vrea eliminarea mea", a declarat șeful Secției a II - a a DNA. Ministrul justiției, Tudor Chiuariu, a declarat ieri, în susținerea cererii sale de revocare a procurorul-șef Doru Țuluș, că acesta ar fi avut o "activitate dominantă de abuz și arbitrar" și că ar fi avut ca scop instituirea „unui control total, discreționar asupra activității secției".