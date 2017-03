Tudorel Toader: "Încălcarea liniei continue nu a fost un gest de sfidare a regulilor"

Ştire online publicată Joi, 02 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a admis joi, într-o declarație acordată AGERPRES, că în urmă cu două zile nu a respectat marcajul stradal când a plecat cu mașina de la sediul Guvernului și a subliniat că nu a fost vorba despre o acțiune intenționată, fiind generată de necunoașterea zonei.Precizarea vine după ce presa a relatat că ministrul Toader ar fi fost filmat la volanul mașinii sale, încălcând linia continuă după ce a părăsit sediul Guvernului."Am ieșit din sediul Guvernului, la volanul autoturismului. Era prima mea ieșire din curtea Guvernului. M-am uitat la sensul giratoriu ca să o iau la stânga spre Catargiu, am văzut cedează trecerea și nu am văzut linia continuă de jos. Când am văzut linia continuă deja o călcasem (...) și atunci aveam fie de continuat, fie de dat înapoi. Am stat la semafor, am luat-o la stânga pe Catargiu și ce pot să vă spun e faptul că, în mod sigur, nu a fost vorba de un gest de sfidare, de încălcare a regulii. Am văzut cu întârziere, după ce trecusem, linia continuă. Probabil, sunt camere de luat vederi, voi primi o amendă", a explicat ministrul Justiției.