Trupurile românilor ucişi în Algeria au fost repatriate

Trupurile românilor uciși în Algeria au fost repatriate

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Aeronava C-27 J Spartan a MApN cu trupurile neînsuflețite ale celor doi români decedați în Algeria, în atentatul terorist de la In Amenas, a ajuns în această dimineață în țară, la Aeroportului Militar Otopeni, la baza aeriană 90 având loc și o scurtă slujbă religioasă.După aterizarea aeronavei în jurul orei 7.00, în incinta bazei aeriene a avut loc și un scurt ceremonial, incluzând și o slujbă religioasă, la care au fost prezenți oficiali ai MAE și MApN, precum și membri și apropiați ai familiilor celor doi româniDe asemenea, în baza aeriană s-au aflat și militari din Regimentul 30 de Gardă "Mihai Viteazul", ceea ce indică faptul că a avut loc și un ceremonial militar. Presa nu a avut acces, ceremonia având un caracter privat.Aeronava de tip C-27 J Spartan aparținând MApN a decolat, ieri, către Alger, în vederea repatrierii celor doi cetățeni români care și-au pierdut viața în evenimentele din In Amenas."Ministrul Afacerilor Externe informează că au fost obținute, prin intermediul misiunilor diplomatice, aprobările necesare pentru efectuarea zborului militar către Alger în vederea repatrierii celor doi cetățeni români care și-au pierdut viața în tragicele evenimente din In Amenas. Acțiunea de repatriere a fost planificată și coordonată de Celula de criză de la nivelul MAE, cheltuielile aferente acesteia urmând a fi suportate de Ministerul Afacerilor Externe", se arăta într-un comunicat al MAE.La bordul aeronavei militare s-a aflat un reprezentant al Celulei de Criză, a menționat sursa citată.