Trupa de elită din Marina Română: Scafandrii care caută bombe sub apă - Galerie FOTO

Scafandrii EOD sunt cei care dezamorsează bombele descoperite pe fundul mării.„Cu bombele nu e de glumit, sunt inteligente“, recunosc scafandrii de luptă care trăiesc fiecare misiune ca și cum ar fi ultima. Au cam zece misiuni reale pe an, pentru care se pregătesc intens în fiecare zi.Coboară la adâncimi la care mulți dintre noi nici măcar nu au curajul să viseze, spun că Marea Neagră este extrem de… „neagră” și sunt conștienți că și cea mai mică greșeală le poate fi fatală. Este vorba despre scafandrii EOD - Explosive Ordnance Disposal, a căror misiune este aceea de a-și risca viața, zilnic, de „dragul” bombelor.„Este periculos. Îți riști viața tot timpul. Poate să-ți explodeze ori-când o bombă în față chiar dacă nu ești vinovat și nu faci nimic. Am avut misiuni în aproape toate teatrele de operații. Suntem prezenți chiar și în Afganistan. Îndeplinim misiuni atât pe apă, cât și pe uscat, pentru că dispozitivele pot fi găsite oriunde, iar menirea noastră este să le distrugem pe toate. Am avut misiuni în aproape toate mările și oceanele. De aceea, pot spuneîntr-adevăr că Marea Neagră este cea mai neagră. După ce cobori la câțiva zeci de metri abia vezi ceva în apă, e întuneric. Însă Marea Neagră este și una dintre cele mai liniștite”, precizează căpitanul coman-dor Adrian Onțică, comandantul Grupului de Luptă EOD.Două situațiiScafandrii EOD sunt cei care acționează contra dispozitivelor explozive: pe uscat, sub apă, improvizate, clasice, chimice, bombe, torpile, mine.„Meseria noastră este de a găsi orice dispozitiv explozibil și de a-l distruge în siguranță. În momentul în care primim un apel și avem un caz de acest gen ne luăm echipamentele, ne îmbarcăm la bordul unei nave și ne îndreptăm spre locul cu pricina cât mai rapid. În primul rând se caută explozibilul, se identifică și vedem cu ce avem de-a face. Aici există două situații: ori neutralizăm bomba, ori o distrugem, după caz. Dacă, de exemplu, bomba are o membrană acustică, care așteaptă un semnal de la un vapor, de la o elică, de la labele unui scafandru, atunci punem o încărcătură explozibilă lângă aceasta și îi stricăm mecanismul, practic o bruiăm. După ce este neutralizată o luăm, uneori chiar și pe uscat, și o bubuim într-un loc sigur sau se poate distruge chiar și pe loc, dacă zona nu prezintă riscuri”, explică căpitanul comandor.„Ele așteaptă acolo“Acolo, la adâncime, scafandrii dau de o altă lume. Extrem de diferită de ceea ce vedem în filme, foarte periculoasă și, de multe ori, chiar și o secundă de neatenție poate fi fatală. Scafandrii EOD, însă, sunt mulțumiți pentru că nu au avut incidente nefericite.„Majoritatea bombelor se descoperă accidental. De exemplu, a fost un caz în care o bombă a fost trasă în plasă de un pescador sau cazuri în care le găsesc turiștii din greșeală. Am avut și în dreptul hotelului Iaki un grup de turiști care au găsit o mină, iar în dreptul hotelului Savoy au găsit o alta. Noi avem o zonă de responsabilitate, facem misiuni de căutare a bombelor. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost lansate mii de mine, iar undeva la 50% dintre ele încă așteaptă acolo, pe fundul mării. În apă este mai greu, pentru că există curenți care mișcă dispozitivul explozibil, iar tu nu ai niciun punct de sprijin”, povestește comandantul.Trebuie să înveți să „păcălești“ bombaUn scafandru EOD trebuie să învețe să caute, să marcheze, să identifice și, după caz, să neutralizeze sau să distrugă dispozitivele explozive. De aceea, nu oricine poate să ajungă scafandru EOD.„Când ajungi lângă o bombă este foarte important să știi cum să reacționezi. De exemplu, este esențial ca în momentul în care ajungi în apropierea dispozitivului să nu mai înoți, ci doar să dai ușor din labe, pentru că altfel faci unde acustice, iar bomba poate fi setată să se detoneze dacă este disturbată. Ca să o «păcălești» e nevoie să dai o dată din labe, să aștepți, să te mai apropii un pic, foarte ușor și cu foarte multă coordonare. Nu oricine poate ajunge scafandru EOD. Din 40 de scafandri, de exemplu, doar trei au terminat testele cu bine. Trebuie să ai capacitate de atenție distributivă, calmitate, să reacționezi bine în condiții de stres, să nu intri în panică, să ai stăpânire de sine”, precizează Adrian Onțică.„Te simți efectiv beat!“De la adâncimea de 40 metri, narcoza azotului își face deja simțită prezența, afectând capa-citatea de gândire și de luare a deciziilor. Apar amețeala, starea de euforie, care te pot omorî în doar câteva clipe.„Beția adâncurilor este o intoxicație cu azot. Este ceea ce simți dacă te scufunzi la o adâncime de peste 40 de metri. La adâncimi mari, azotul din aer este periculos. El se dizolvă în sânge prin respirație, iar aceasta îți dă o beție. Am trăit-o de multe ori și chiar te simți ca un om beat, ești euforic, începi să acționezi ca un om în stare de ebrietate, nu mai conștientizezi ce se întâmplă. Periculos este că nu-ți dai seama când te ia și nu te poți controla deloc, poți ajunge chiar să îți scoți detentorul din gură. Din această cauză, ajutorul partenerului este esențial. Nu toată lumea are această senzație, diferă de la organism la organism. Această stare, însă, trece prin antrenament mult”, conchide comandantul scafandrilor EOD.