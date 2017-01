Trimişi în judecată pe vorbe, nu pe probe

Trimiși în judecată pe vorbe, nu pe probe

Există multe dosare penale în care anchetatorii folosesc drept mijloc de probă declarațiile unor persoane, care pot sau nu să aibă legătură cu speța respectivă. Ei se bazează atât de mult pe depozițiile lor încât uită că acele afirmații trebuie să fie dovedite și prin alte probe. Procurorii trimit astfel de dosare în instanță, iar judecătorii cu experiență își dau seama că nu există probe și nu au dovezi pe baza cărora să îi condamne. Despre timpul și banii risipiți aiurea pe care statul îi alocă în vederea judecării unor astfel de cauze nici nu cred că mai are sens să comentăm. Un astfel de exemplu vă vom relata în continuare. Este vorba de patru persoane, care au fost condamnate la ani grei de închisoare de Tribunalul Tulcea, dar care au fost achitate, ulterior, atât de magistrații Curții de Apel Constanța, cât și de cei ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, din lipsă de probe. Este vorba de Tiberiu Ioan Grosu, Chemaletin Osman, Stănel Sarfoș și Cătălin Stavian, care au fost trimiși în judecată, pentru că, în seara zilei de 21 februarie 2001, cei patru ar fi mers împreună la Stația de Pompare a apei din localitatea Sălcioara, cu intenția de a sustrage componente din cupru. Anchetatorii spun că, ajunși acolo cu două mașini, ei au împărțit rolurile: Stavian a rămas de „șase", pe când ceilalți au intrat în stație, unde ar fi stat trei ore și au demontat contacții de cupru și aluminiu, sub formă de bare, din componența tablourilor electrice. Au plecat apoi la un centru de achiziție produse neferoase, unde ar fi încercat să vândă ce au reușit să fure, dar au fost prinși de polițiști și nu au mai apucat să primească banii. Ei au fost cercetați, dar doar doi au fost arestați, respectiv Grosu și Stavian. Magistrații de la Tribunalul Tulcea i-a judecat și condamnat pe cei patru la ani grei de închisoare: Osman - cinci, Sarfoș - șase, Stavian - cinci și Grosu - un an. Instanța i-a obligat pe inculpați să plătească societății păgubite suma de 6.000 lei, despăgubiri civile. În calea de atac, magistrații de la Curtea de Apel Constanța și-au dat seama că nu au la dosar probele necesare pentru a-i băga după gratii pe inculpați. Mai mult decât atât, se pare că trei dintre cei patru acuzați de furt nu au comis fapta pentru care au fost trimiși în judecată, așa că au fost absolviți de orice vină. Sentința emisă de judecătorii constănțeni a fost însușită și de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.